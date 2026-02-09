Brutális: ennyi memória kerülhet a PS6 konzolba

Eddig kevés érdemi információ érkezett a Sony következő generációs konzoljairól, javarészt továbbra is csak annyit tudni, hogy egy kézikonzol és a PS6 otthoni konzol kettős fogatára lehet számítani a japán gyártótól. Most a megbízható Kepler_L2 szivárogtató jóvoltából érdekes konkrétumok érkeztek az új PlayStationök kapcsán, lelepleződhetett a memóriájuk mennyisége.

Egy vagyonba kerül jelenleg az a memória, amit a PS6-ba tenne a Sony

Fotó: Evgeniy Kondratiev / Unsplash

A szivárogtató szerint a PS6 játékkonzol összesen 30 GB GDDR7 memóriával jöhet majd, ez egyben rendszermemóriaként és videómemóriaként is szolgál. Konkrétan tíz darab 3 GB kapacitású memóriachip kerülhet az alaplapjára, ami 160 bites memóriasín és a 32 Gbps sebesség mellett 640 GB/s memóriasávszélességet eredményezne.

Kontextusként az alap PlayStation 5 konzolban 16 GB GDDR6 megosztott memória található, papíron 448 GB/s a sávszélessége.

A PS6 kézikonzol testvéréből sem spórolnák ki a memóriát

A legújabb értesülések szerint a PS6 megjelenése előtt piacra kerülő PlayStation kézikonzol megosztott memóriája 24 GB lehet, azonban jóval lassabb LPDDR5X típus kerülhet bele.

Ebből ítélve PS4 és PS5 játékok futtatására is képes kézikonzolt nem csak margóra szánt jegyzetnek szánják. Teljesítményre alaposan túltehet a nagy riválisának tekintett Nintendo Switch 2-n, bár cserébe jó kérdés, hogy miféle akkus üzemidőre lehet majd számítani a terméktől.

A PlayStation 6 kapcsán a napokban kiderült, hogy legalább részben a memóriaválságos chipárak miatt nem fog megjelenni a 2027 végén. Még az sem zárható ki, hogy az évtized végéig kell várni a piacra dobására.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!