Ez a retro strapatelefon még ma is elképesztően menő

A mobiltelefonok történetében kevés olyan készülék van, amely ennyire felismerhető és időtálló karakterrel rendelkezik, mint az Ericsson R310s. A kétezres évek elején bemutatott telefon nem a dizájnversenyek megnyerésére készült, hanem arra, hogy túlélje azt, amit más készülékek nem. Éppen ezért vált legendává – és ezért hat ma is meglepően frissnek.

Ericsson R310s

Az Ericsson R310s akkor jelent meg, amikor a mobilok többsége még törékeny műanyagból készült, és egy rossz esés végzetes lehetett számukra. Ehhez képest az R310s strapabíró háza, gumírozott borítása és vízálló kialakítása szinte sci-finek számított.

Ez volt az egyik első, széles körben elérhető mobiltelefon, amelyet kifejezetten kültéri használatra terveztek. Eső, sár, por vagy akár vízbe ejtés sem jelentett számára problémát, miközben a fizikai gombok kesztyűben is jól használhatók maradtak.

Ha van részlet, amely örökre beégett a köztudatba, az az R310s jellegzetes antennája. A „cápauszonyként” emlegetett megoldás nemcsak funkcionális volt, hanem vizuálisan is megkülönböztette a készüléket minden mástól.

Az Ericsson R310s jellegzetes cápauszony antennája!

Ez az antenna mára a korai mobiltelefon-dizájn egyik ikonikus eleme lett. Ma, amikor minden telefon egyforma üveglapnak tűnik, az R310s formavilága kifejezetten üdítően egyedi.

Miért menő ma is az Ericsson R310s?

Az Ericsson R310s nem próbált többnek látszani annál, ami. Nem volt színes kijelző, kamera vagy alkalmazásbolt, viszont azt, amire tervezték, megbízhatóan tudta. Telefonálás, SMS, ébresztőóra, alapvető szervezőfunkciók – minden sallang nélkül.

A monokróm kijelző kiválóan olvasható volt erős napsütésben is, ami ma, modern telefonok esetében sem mindig magától értetődő. Az akkumulátor üzemideje pedig napokban volt mérhető, nem órákban. Az R310s ma már nem technológiai értelemben „hasznos” telefon, hanem tárgy, élmény és állásfoglalás. Aki ma elővesz egyet, az tudatosan fordul szembe az értesítésekkel, az állandó online jelenléttel és az akkumulátor miatti szorongással.

Emellett a strapatelefonok iránti érdeklődés újra nő, részben a digitális minimalizmus, részben a nosztalgia miatt. Ebben a közegben az Ericsson R310s nemcsak relikvia, hanem etalon: megmutatja, hogyan lehetett egy telefon egyszerre funkcionális, karakteres és elpusztíthatatlan.