A rendőrök legfontosabb feladatát a bűnelkövetés megakadályozása jelenti, részben ezért is viselnek egyértelműen megkülönböztethető egyenruhát, ideális esetben a puszta jelenlétükkel gondoskodnának a rend fenntartásáról. Viszont ez nem minden esetben célravezető, a civil ruhás akcióikban egészen addig beolvadnak a környezetbe, amíg akcióba nem kell lépniük.

Felderítette az eltűnő mobilok rejtélyét a brazil Scooby-Doo rendőrosztag. A mobiltolvajok leleplezését a Liverpool focicsapatért és a Squid Game-ért rajongó kollégáik is segítették

Fotó: São Paulo rendőrsége

Most a brazil rendőrség a kettő közti utat választotta, egy São Pauló-i karneválon Scooby-Doo csapatnak öltöztette a rendőreit, hogy mobiltolvajokat fogjon. Ez zseniális elképzelés, hiszen így a kollégái a tömegbe vegyülve nem tűnnek rendőröknek, viszont a tolvajok figyelmét felkelthetik.

Figyelemre éhező, partiarc fesztiválozók hatását kelthetik, akik potenciálisan értékesebb mobilokkal rendelkezhetnek.

Rendőrkézre kerítették Scooby-Doo-ék a mobiltolvajokat

A mobilok kísérteties eltűnésének ügyét felderíteni próbáló rendőrök sikerrel jártak. A csali játszása közben egy férfi és két női mobiltolvajt vonzottak magukhoz, az egyik nőnél a letartóztatásakor már nyolc telefon volt.

A Scooby-Doo csapatot két másik kolléga is segítette, az egyikük Nyerd meg az életed (Squid Game) kosztümöt választott magának, míg a másikuk a Liverpool futballklub rajongójának álcázta magát.

A beszámolók szerint nem ez volt az első alkalom, hogy a brazil rendőrök kosztümben vadásztak a mobiltolvajokra, pár hete a Szellemirtóknak öltözve kapcsoltak le egy 12 mobillal szaladgált nőt. Ennek megfelelően lassan jobban teszik, ha pihentetik a technikát, a jövőben már a jelmezes trükk alapján szúrhatják ki őket az enyves kezű szarkák.

