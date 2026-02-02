Mégsem váltják le a gyári munkásokat a robotok?

Az irodai dolgozók és a gyári munkások is feszülten figyelik újabban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztéseket, hiszen a cégvezetők örökzöld álma, hogy mesterséges intelligencia által hajtott szoftverekre és humanoid robotokra cseréljék őket. Mindkét technológia rohamos tempóban fejlődik, azonban a dolgozók tömeges leváltása még várat magára, nemrég kiderült, hogy az irodai dolgozókat lecserélni próbáló cégek bő fele eddig semmilyen előnyt sem tudott kovácsolni az MI-alapú eszközök használatából.

Csak 2027-ben kezdődhet a gyárakba is szánt Tesla Optimus robot tömeggyártása

Fotó: Tesla

Most a gyári munkások kaptak hasonlóan megnyugtató hírt, nem mostanában masíroznak majd tömegével humanoid robotok a hűlt helyükön. Ennek nem feltétlenül műszaki oka lesz, hanem gazdasági:

az emberi dolgozókhoz képest a robotok limitált képességekkel rendelkeznek,

nehezen programozhatóak az új helyzetekhez való alkalmazkodáshoz,

a megvásárlásuk a leváltott dolgozók sok évnyi bérköltségébe kerül,

a karbantartási költségük pedig súlyosnak bizonyulhat.

Túlságosan drágák a gyárakba szánt robotok

A fejlett ipari robotok nemcsak rendkívül összetettek, de drágák is. A Boston Dynamics Atlas robotjának ára jelenleg körülbelül 300 ezer dollár, durván 97 millió forint. Az anyavállalat Hyundai azt tervezi, hogy a következő négy évben 70%-kal csökkenti a mozgó és az erőátviteli alkatrészek költségét, de még így is nagyjából 130 ezer dolláros, azaz 42 millió forintos árral lehet számolni.

A költségek mellett a gyártási kapacitás is komoly akadály. A Hyundai egyelőre csak a saját üzemeiben alkalmazná az Atlas robotot, mivel a nagy volumenű gyártás nehéz és kockázatos. Becslések szerint 2030-ig mindössze 30 ezer darab készülhet belőle.

Számos rivális cég ennél sokkal olcsóbb megoldást ígér, és nem csak a kínaiak. Elon Musk szerint a Teslán belül fejlesztett Optimus robot akár 30 ezer dollárba (~9,66 millió forintba) is kerülhetne, ha évente milliós darabszámban lehetne gyártani. Viszont jelenleg legfeljebb néhány száz példány létezik belőle, a szélesebb körű elérhetővé válása pedig leghamarabb 2027-ben várható.