Mégsem váltják le a gyári munkásokat a robotok?

Az irodai dolgozók és a gyári munkások is feszülten figyelik újabban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztéseket, hiszen a cégvezetők örökzöld álma, hogy mesterséges intelligencia által hajtott szoftverekre és humanoid robotokra cseréljék őket. Mindkét technológia rohamos tempóban fejlődik, azonban a dolgozók tömeges leváltása még várat magára, nemrég kiderült, hogy az irodai dolgozókat lecserélni próbáló cégek bő fele eddig semmilyen előnyt sem tudott kovácsolni az MI-alapú eszközök használatából.
Most a gyári munkások kaptak hasonlóan megnyugtató hírt, nem mostanában masíroznak majd tömegével humanoid robotok a hűlt helyükön. Ennek nem feltétlenül műszaki oka lesz, hanem gazdasági:
- az emberi dolgozókhoz képest a robotok limitált képességekkel rendelkeznek,
- nehezen programozhatóak az új helyzetekhez való alkalmazkodáshoz,
- a megvásárlásuk a leváltott dolgozók sok évnyi bérköltségébe kerül,
- a karbantartási költségük pedig súlyosnak bizonyulhat.
Túlságosan drágák a gyárakba szánt robotok
A fejlett ipari robotok nemcsak rendkívül összetettek, de drágák is. A Boston Dynamics Atlas robotjának ára jelenleg körülbelül 300 ezer dollár, durván 97 millió forint. Az anyavállalat Hyundai azt tervezi, hogy a következő négy évben 70%-kal csökkenti a mozgó és az erőátviteli alkatrészek költségét, de még így is nagyjából 130 ezer dolláros, azaz 42 millió forintos árral lehet számolni.
A költségek mellett a gyártási kapacitás is komoly akadály. A Hyundai egyelőre csak a saját üzemeiben alkalmazná az Atlas robotot, mivel a nagy volumenű gyártás nehéz és kockázatos. Becslések szerint 2030-ig mindössze 30 ezer darab készülhet belőle.
Számos rivális cég ennél sokkal olcsóbb megoldást ígér, és nem csak a kínaiak. Elon Musk szerint a Teslán belül fejlesztett Optimus robot akár 30 ezer dollárba (~9,66 millió forintba) is kerülhetne, ha évente milliós darabszámban lehetne gyártani. Viszont jelenleg legfeljebb néhány száz példány létezik belőle, a szélesebb körű elérhetővé válása pedig leghamarabb 2027-ben várható.
Kínában gyorsabb az előretörés, ott már mintegy 18 ezer humanoid robot dolgozik különböző iparágakban, de a szélesebb körű bevezetésüket limitálják a gyenge képességeik és a gazdaságosságuk hiánya.
Kontextusként a kínai gyártói szektor 2021-ben 217 millió főt foglalkoztatott, azaz a humanoid robotok aránya szimbolikus a munkaerőben.
Nagyon úgy tűnik, hogy még éveken keresztül nem fog kijönni a gyáraknál a matematika, egyszerűen nonszensz lesz a munkások robotokra cserélése, sokáig olcsóbb és rugalmasabb marad számukra az emberek foglalkoztatása.
