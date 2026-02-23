Ha másnak nem, akkor verőlegénynek beválhatnak a robotok

A fejlesztőcégek látványos és kontrollált bemutatói ellenére csak nem akarnak elég jóvá válni a humanoid robotok ahhoz, hogy munkák elvégzését lehessen rájuk bízni. A kezelőjét ágyékon rúgott robot után most szintén Kínában újabb incidens történt, egy férfi nyilvános táncbemutatót próbált tartani a Unitree G1 humanoid robotjával, ám az nem ment a terveknek megfelelően.

Őrült rúgkapálózás közben orrba rúgta a férfit az Unitree G1 robot

Fotó: Eren Chen / X

A látványos robottánc gyorsan véres közjátékká változott: a Unitree G1 pár pillanat után elvesztette az egyensúlyát és a földre került, majd őrülten csapkodni kezdett a végtagjaival. A kezelője nem számított a helyzetre, és odaugrott, hogy felkapja, mire a robot kiadósan orrba rúgta az egyik lábával.

Az esetről készült videó vége alapján úgy tűnik, hogy eltörhetett a férfi orra, amibe nem fog belehalni, de biztosan nem így képzelte el a napját.

Miért vadult meg a robot?

A felvételt a Booster Robotics vállalatnál dolgozó Eren Chen osztotta meg, állítása szerint a vad rúgkapálózás mögött a Unitree G1 tanítása áll: arra idomították, hogy az elesése esetén bármi áron próbáljon meg felállni. Ebből nem lesz mindig őrült vagdalkozás, de ilyen helyzetben tisztes távolságot kell tartani a robottól, mert előfordulhat a felvételen látható rúgkapálózás.

Another robot-caused human injury has occurred with G1.



With existing reinforcement learning policies, their robot is trained to do whatever it takes to stand up after a fall. During that recovery attempt, it kicked someone in the nose, causing heavy bleeding and a possible… pic.twitter.com/1BS9COAaLX — Eren Chen (@ErenChenAI) February 18, 2026

A mostani orrba rúgásos baleset végső soron ugyanúgy emberi hibára vezethető vissza, mint az ágyékon rúgásos incidens. A szakember szerint a Unitree jól tenné, ha kezdene valamit a helyzettel, biztonsági probléma, hogy nem lassabb és kiszámíthatóbb mozdulatokkal próbál feltápászkodni a robotja.

