Emberek kukkolhatnak a ruhákat hajtogató házirobot kameráival

Folytatják az ámokfutást a párhuzamos valóságokban élő, San Franciscóban székelő startupok. A tasakokból gyümölcslevet kipréselő, brutális túlárazott Juicero robotgép után szabadon most bemutatkozott a ruhahajtogató robot, ami bevallottan lassú és rossz, de milliókba kerül és kukkolnak rajta keresztül.

Csak egy prototípus az Isaac 0 ruhahajtogató robot, a Weave tehetős kísérleti nyulakat keres a teszteléséhez

Fotó: Weave

A másfél éve alakult Weave startup Isaac 0 nevű terméke bevallottan rossz. A cég szerint egy mosásnyi ruha összehajtogatását 30-90 perc alatt végzi el, nem boldogul a mosás vagy gépi szárítás során kifordult ruhákkal, továbbá az ágyneműkhöz hasonló, nagy méretű textíliákkal.

Idegenek kukkolhatnak a roboton át

Ezen túlmenően a szokatlan vagy komplex formájú ruhadarabok is gondot okoznak az Isaac 0-nak, ilyenkor távolról bejelentkező emberek veszik át a robot feletti irányítást, ők hajtogatják össze a ruhákat.

A roboton keresztül még ha akaratlanul is, de néha idegenek kukkolnak.

Emiatt a vevők elővigyázatosságból jobban teszik, ha a robot működése során végig azt feltételezik, hogy ismeretlenek látják őket a gépen keresztül, mintha nem a saját otthonuk falai között lennének.

Mindezen limitációk és problémák ellenére nem olcsó mulatság a robotgép, 250 dollárnyi foglaló lerakását követően 2,56 millió forintnak megfelelő 7999 dollárba kerül.

A termék pozitívumaként felhozható, hogy fixen egy helyben áll, így nem tudja ágyékon rúgni az ügyfeleket.

A Weave jelenleg csak San Francisco városából és a környékéről várja az olyan tehetős és bevállalós vevők jelentkezését, akik valamilyen oknál fogva meg kívánják vásárolni a prototípus termékét.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!