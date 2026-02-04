Figyelem! Nem kapnak többé frissítést ezek a telefonok

Elérhetővé tette a mobileszközeinek 2026. februári rendszerfrissítéseivel kapcsolatos információkat a Samsung, így a megfelelő Galaxy készülékeire lassan elkezdenek majd csordogálni az e havi javítások. Ezzel együtt viszont rossz hír is érkezett: nem kapnak többé androidos rendszerfrissítéseket a négy évvel ezelőtt piacra dobott Galaxy S21 mobilcsalád tagjai.

Továbbra is működnek a Samsung Galaxy S21 mobilok, de rendszerfrissítést már nem kapnak

Fotó: Andrey Matveev / Unsplash

Ez nem jelent meglepetést, annak idején a Samsung a csúcsmobiljaihoz is csak négyévnyi szoftverfrissítést ígért, a támogatási idejük pedig most január végén lejárt. A vállalat az ígéretét betartva az eredeti Android 11-ről egészen az Android 15-re frissítette a mobilcsalád tagjait, a legutolsó negyedéves biztonsági frissítést pedig tavaly novemberben adta ki hozzájuk.

Mostantól az utódaikat is ritkábban frissíti a Samsung

Ezzel együtt a Galaxy S22 mobilcsalád támogatásában is változás történt, a Samsung eddig havonta kiadta rájuk a legújabb androidos biztonsági frissítéseket, azonban innentől kezdve már csak három havonta érkeznek meg rájuk a rendszerfrissítések. A termékcsalád szoftveres támogatása 2027 elején szűnik majd meg.

A támogatás megszűnése ellenére a Samsung Galaxy S21 mobilok a megszokott módon működnek majd, csak nem kapnak többé androidos rendszerfrissítéseket. Emiatt adatvédelmi és biztonsági okból lassan érdemes lehet fontolóra venni az újabb telefonra való lecserélésüket.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!