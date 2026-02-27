Veszélyesek lehetnek az új mobilok akkumulátorai

Nem hozott előrelépést a Samsung Galaxy S26 mobilcsalád az akkumulátoros üzemidő terén, miután a vállalat maradt a megszokott lítium-ion (Li-Ion) akku használatánál. Mostanra milliók nem értik, hogy ha a kínai cégek évek óta képesek 6000-7000 milliamperes szilícium-szén (Si-C) akkukat betenni a mobiljaikba, akkor ugyanerre a Samsung miért nem hajlandó.

Az Li-Ion technológiához való ragaszkodás miatt csak 5000 mAh-es akku került a Samsung Galaxy S26 Ultrába

Fotó: Samsung

A Galaxy S26 termékcsalád bemutatása előtti sajtóeseményen a Sung-Hoon Moon, a vállalat mobilos kutatás-fejlesztési vezetője is megkapta ezt a kérdést. A szakember elismerte, hogy akku terén jó ideje nem volt innovatív a vállalat, ám ennek oka van: belsőleg tesztelik a sokkal nagyobb energiasűrűségű Si-C akkukat, de azok nem mennek át a szigorú validációs tesztjein.

Nem biztos benne a Samsung, hogy javulna a felhasználói élmény

Sung-Hoon Moon szerint a gyártó próbálja a lehető legjobb felhasználói élményt garantálni a mobiljait megvásárlóknak, ez az oka a szilícium-szén akku mellőzésének. Ugyan a technológia lehetővé teszi, hogy azonos fizikai méret ellenére sokkal több energiát tároljanak az akkuk, a hosszabb üzemidő pedig javítaná az élményt, de a saját tesztjei alapján valószínű, hogy hosszabb távon nem lennének boldogak a vevők.

A szakember nem fejtette ki tovább az ügyet, de lehet tudni, hogy miről van szó: a belső kémiájuk hétköznapi használatból fakadó romlásakor a szilícium-szén akkuk nem csak sokkal nagyobb eséllyel, de sokkal nagyobb mértékben dagadhatnak meg, mint a lítium-ionok.

Egy-két évig örülhetnének a vevők, hogy milyen hosszú a mobiljuk akkus üzemideje. Viszont lehervadna a mosoly az arcukról, ha sosem látott gyakorisággal válnának puffadttá és tűzveszélyessé a készülékeik.

Ez sem a Samsung, sem pedig a vevők számára nem lenne jó üzlet. A céget érdeklik a szilícium-szén akkuk, de csak akkor fogja megkezdeni a használatukat, ha nem kell miattuk aggódni.

