Meghalt a SEGA játékkonzolok atyja

Hetvenhét éves korában elhunyt Hideki Sato, a SEGA egykori mérnöke és későbbi elnöke, a vállalat konzoljainak atyja. Pályafutása az 1970-es években kezdődött, ekkor játéktermi árkád gépeken dolgozott a cégnél, a gaminghez való örök hozzájárulását a következő évtizedekben tette le az asztalra.

Az 1999-es Dreamcast lett a SEGA utolsó játékkonzolja

Sato irányította 1983 és 2001 között az összes jelentős SEGA otthoni konzol fejlesztését, az első szárnypróbálgatást jelentett SG-1000 (1983) modelltől kezdve az átütő siker aratott Mega Drive (1989) modellen át a jövőbemutató ötletei és kultklasszikusokká vált játékai ellenére megbukott Dreamcastig (1999).

Az egyik ilyen játék Phantasy Star Online volt, ez volt a világ egyik első sikeressé vált, konzolos MMO-ja.

Végül a komplett SEGA-t megmentette

Hideki Sato utolsó konzolja üzletileg nagy bukás lett, de Isao Okawa halálát követően 2001-ben a SEGA elnökévé választották, és kulcsszerepet játszott abban, hogy sikerült tető alá hozni a SEGA és a Sammy nevű cég egyesülését.

Enélkül szinte biztosan csődbe jutott volna a Dreamcast-fiaskó miatt a hardveres üzletből kilépett, pusztán játékkiadóvá vált SEGA.

Sato 2003-ban mondott le a pozícióról, és 2008-ban búcsúzott el végleg a SEGA-tól. A vállalat a mai napig létezik, bár korántsem olyan jelentős szereplő, mint a fénykorában.

