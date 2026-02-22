Beszünteti a tévégyártást a cég, aki egykor a legmenőbb tévéket csinálta

A Sony mindig is a prémium tévék szinonimája volt. A BRAVIA modellek nem csak kiváló képminőséget és hangrendszert kínáltak, hanem letisztult dizájnt és megbízhatóságot is. Sokan emlékezhetnek még a 2000-es évek közepének és végének Sony készülékeire, amelyek nem egyszer a nappalik középpontjai voltak.

Sony BRAVIA 5 okostévé

Fotó: Sony

A Sony tévék technológiai újításai – mint Trinitron, a Triluminos kijelző, a nagy dinamika tartomány (HDR) és a kiváló kép-processzorok – évekig meghatározták, mit vár el a vásárló egy prémium televíziótól. A márka hűséges rajongóival és a szakmai elismeréssel bíró modellekkel hozzájárult ahhoz, hogy a televíziózás élménye folyamatosan fejlődjön.

Miért adja el a Sony?

A Sony televízió-üzletágának eladása részben az iparági verseny erősödésének és a gyártási költségek növekedésének tudható be. A televíziók piacán az ázsiai gyártók – különösen a kínai és dél-koreai szereplők – egyre erősebb pozíciót építettek ki, így a Sony számára nehezebbé vált a versenyben maradás fenntartása ugyanazzal a profittal és piaci részesedéssel, mint korábban.

A TCL vásárlással a kínai gyártó tovább erősíti jelenlétét a globális piacon, miközben hozzáfér a Sony által felépített márkaértékhez és technológiai háttérhez. A lépés stratégiai előnyöket kínál mindkét fél számára, de sokak számára mégis érzelmi töltettel bír.

A televíziók jövője más márkanevek alatt

A Sony eladás után is tervezi, hogy licenc megállapodások és partnerségek révén tovább jelen lesz a televíziók világában. Ez azt jelenti, hogy a márkanév alatt továbbra is láthatunk készülékeket, ám ezek gyártása és fejlesztése már nem a Sony közvetlen irányítása alatt történik.

A vásárlók számára ez azt jelentheti, hogy a megszokott dizájn és funkcionalitás egy részét továbbra is megtalálják, de a belső hardver és a gyártási háttér idővel más irányt vehet. Ez különösen izgalmas lehet a piaci verseny szempontjából, hiszen a TCL már ma is jelentős televízió-gyártó, amely versenyképes árú és minőségű készülékeket kínál.

Mit jelent ez a fogyasztóknak

A Sony tévék iránti nosztalgia mögött valós vásárlói tapasztalatok rejlenek. Sokan emlékezhetnek arra, amikor a Sony készülékük otthonuk médiaközpontjává vált, legyen szó filmnézésről, játékokról vagy sporteseményekről. A prémium képminőség és a megbízhatóság olyan értékek voltak, amelyek miatt sokan a Sony-t választották évekig.