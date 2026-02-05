Csúszik a Steam Machine, a PlayStation és az Xbox kihívója

A számítógépes és a konzolos játékosok számára is érdekes hardveres bejelentést tett tavaly novemberben a piacvezető Steam digitális játékáruházat üzemeltető Valve, alternatívát állít a PlayStation és az Xbox konzoloknak. A Steam Machine egy SteamOS rendszert futtató számítógép, a laptopokhoz hasonlóan egyedi tervezésű alaplappal és egyéb bensőségekkel rendelkezik, játékkonzollal azonos jellegű használatra szánják.

A Valve sem tudja, hogy mikor és mennyiért kerülhet piacra a Steam Machine

Fotó: Valve

Az eredeti bejelentés szerint a Valve még az idei első negyedévben meg kívánta kezdeni a Steam Machine forgalmazását, a pontos megjelenési idejét és árát pedig mostanában kívánta leleplezni. Most hosszas hallgatás után a vállalat tájékoztatást adott az ügyben, és sajnos megtörtént, amitől sok érdeklődő félt.

A memóriaválság miatti chiphiány és őrült árak miatt ismeretlen időre el kellett halasztani a Steam Machine piacra dobását. A Valve még nem tudja, hogy végül mikor és mennyiért tudja elérhetővé tenni a gépet.

A legrosszabbkor dobnák piacra a Steam Machine-t

A Valve elképesztően rossz időzítéssel próbálta piacra dobni a konzolját, a memóriapiaci őrület miatt még a legnagyobb számítógépgyártók is óriási bajban vannak a komponensek beszerzésével, hát még a kis halak.

A napokban kiderült, hogy az eredeti elképzeléshez képest két évet csúszhat a PlayStation 6 piacra dobása, és ugyan az AMD részéről nincs akadálya a következő Xbox jövő évi kiadásának, de jobb nem fogadni rá, hogy ez ténylegesen megtörténik majd.

