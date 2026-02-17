Mégis piacra kerülhet hamarosan a Steam Machine játékkonzol

Beigazolódott a gamerek félelme, a Steam digitális játékboltot üzemeltető Valve február elején bejelentette a nappaliba szánt Steam Machine játékkonzol kiadásának az elhalasztását. Eredetileg az idei első negyedévben kívánta beárazni és elérhetővé tenni a SteamOS rendszert futtató, játékkonzolnak álcázott számítógépet, de a memóriaválság miatti chiphiány és az őrült árak szökőárként mosták el az eredeti elképzeléseit.

A legújabb remények szerint 2026 első felében kerül piacra a Steam Machine

Fotó: Valve

Most úgy két héttel később újból megszólalt a Valve, és ezúttal jónak mondható hírrel szolgált: a tervek szerint még az idei év első felében megkezdődhet a Steam Machine forgalmazása. Árral továbbra sem tudott szolgálni, azt még mindig nem sikerült véglegesítenie, de a termékkel kapcsolatos következő bejelentéséből talán ez is kiderül majd.

Nem csak a Steam Machine gyártásával küszködik a Valve

Az apropót megragadva a Valve rögtön reagált arra a nagy vihart kavart helyzetre is, hogy többek közt az Egyesült Államokban is hiánycikké vált Steam Deck kézikonzol, nem rendelhető közvetlenül a Steamről. A helyzet mögött persze a chipválság áll, a Valve szerint egyes régiókban akadozhat az elérhetősége, de szó sincs arról, hogy megszüntette volna a forgalmazását.

