Jobb sürgősen megvenni az új számítógépet

Sokkolóan drágának ígérkezik a számítógépet vásárolni vagy bővíteni kívánók számára a belátható jövő, a videókártyák áremelkedése mellett ebben a negyedévben újból mélyütéssel felérő mértékben nőhet a rendszermemória és az SSD ára. Nagyon úgy tűnik, hogy most jön a memóriaválság java.

Lényegében azt állítja a Lenovo, hogy addig kell megvenni az új számítógépet, amíg telik rá

Fotó: Aleksei Zhivilov / Unsplash

A Lenovo észak-amerikai elnöke most megszólalt az ügyben. A CRN üzleti híroldalnak adott interjújában Ryan McCurdy azt tanácsolta az informatikai beszállítóknak, hogy iparkodjanak az árérzékeny ügyfeleiknek szánt asztali PC-k, laptopok, szerverek beszerzésével, mert most még elérhetőek normális árú termékek a disztribúciós partnereknél, de ketyeg az óra és fogynak a készletek.

Még a drága számítógép is hiánycikké válhat

Egy a kiadványnak név nélkül nyilatkozott rendszerintegrátor szerint a Lenovo tanácsa szép és jó, de annyira gyorsan változnak az árak, hogy az ügyfelek nem tudják időben leadni a rendeléseket.

Ha árajánlatot kérnek valamire, akkor legjobb esetben talán két hetük van az üzlet nyélbe ütésére, különben elavul az árajánlat, a benne szereplő árakon már nem lehet beszerezni a termékeket. Rengeteg nagyobb cégnél a beszerzési procedúra miatt nem képesek olyan gyorsan döntéseket hozni és szerződéseket aláírni, mint ahogy változik a piaci helyzet.

A forrás legnagyobb aggodalmát már nem is az árak jelentik, hanem a termékek puszta elérhetősége. Hipp-hopp eltűnnek a beszerzési csatornákról, és ki tudja, hogy mikor és mennyiért térnek vissza.

Mindez természetesen a fogyasztókat is érinti, az őket ellátó kiskereskedelem is ugyanerre a helyzetre számíthat a belátható jövőben. A becslések szerint a memóriaválság 2027 végéig is elhúzódhat, így most kell lépni a számítógépek beszerzésével, mert hétről hétre kiszámíthatatlanabbá válik az ellátás.

