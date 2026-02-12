Most még a fiókban porosodó számítógépeket is frissíteni kell

Kevesen foglalkoznak a valamilyen oknál fogva kihasználatlanul álló számítógépek szoftveres naprakészen tartásával, és miért is tennék, ha egyszer nem használják azokat. Most olyan kivételes helyzet állt elő, hogy rövid időre igenis le kell porolni a kallódó Windows 10-es vagy Windows 11-es gépeket, és telepíteni kell rájuk az operációs rendszerük legújabb frissítését.

Általában időpazarlás frissíteni a használaton kívüli számítógépeket, de most megjött a szabály alóli kivétel

Fotó: Ana Achim / Unsplash

Ennek oka, hogy a Microsoft szerint idén lejárnak a Windows biztonságos rendszerindítására szolgáló Secure Boot régi biztonsági tanúsítványai, így a funkció jövőbeli működése érdekében újabbra kell frissíteni azokat.

Ezek a tanúsítványok a számítógépes alaplapok egyik chipjében vannak, nem magában a Windowsban találhatóak.

Könnyen frissíthetőek a számítógépek tanúsítványai

A problémás tanúsítványokat még 2011-ben adta ki a Microsoft, idén június és október között járnak majd le. Az utódaikat már 2023-ban kibocsátotta, de csak a 2024-től legyártott laptopokon és asztali PC-s alaplapokon bukkantak fel, és még 2025-ben is akadtak a régi tanúsítványokkal legyártott termékek.

A régi tanúsítványokkal érkezett számítógépek vélhetően oroszlánrésze nem kapta meg az új tanúsítványokat az alaplap rendszerszoftverének frissítésén keresztül.

Szerencsére a Microsoft képes maga frissíteni a tanúsítványokat, méghozzá a Windows 10 és Windows 11 rendszerekhez kiadott összegző frissítéseken keresztül.

Az új tanúsítványok terjesztése a Windowsokhoz januárban kiadott összegző frissítésekben vette kezdetét. Ennek megfelelően aki előveszi a porosodó számítógépét, és naprakészre frissíti a rajta lévő Windows 10-et vagy Windows 11-et, annál csendben települnek az új tanúsítványok.

A Windows 10 esetében be kell lépni a kiterjesztett támogatási programba, a rendszer tavaly november óta csak így kapja meg a legújabb összegző frissítéseket, ám ez pár kattintással ingyen megoldható.

A Microsoft szerint a tanúsítványok lejártát követően a számítógépek továbbra is elindulnak és használhatóak maradnak, de nem működik majd rajtuk a Secure Boot. Emiatt jelentősen csökken a biztonságuk, plusz meghiúsulhat rajtuk egyes jövőbeli biztonsági frissítések települése.