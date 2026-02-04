Még szex közben is mobiloznak a fiatal felnőttek

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A negyedüket a szobatársuk jelenléte sem zavarja a légyottban. A harmaduk szex közben sincs jelen.
Meghökkentő felméréssel rukkolt elő az amerikai főiskolások és egyetemisták számára kitalált Yik Yak anonim közösségi hálózat. Kutatása szerint az 1995-2010 között született, Z generációs fiatalok 35 százaléka még szex közben is mobilozik valamilyen rendszerességgel, chatelnek vagy közösségi médiát görgetnek. A felmérésben 100 ezer válaszadó vett részt, közülük 24-en még az anyukájuk hívását is képesek voltak felvenni légyott közben.

A fiatal felnőttek egy részének a szexuális életét is befolyásolja a mobilozás
A fiatal felnőttek egy részének a szexuális életét is befolyásolja a mobilozás
Fotó: Toa Heftiba / Unsplash

A Z generációs amerikai fiatalok jókora részének látványos mobilfüggőségét tekintve az adatok nem meglepőek. Egy december végén publikált másik felmérés szerint 81 százalékuk napi szinten használja a közösségi médiás szolgáltatásokat, a felük pedig napi több mint három órát tölt el rajtuk.

Szex közben sincsenek jelen a fiatalok

A túlzásba vitt mobilozás nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a kutatások szerint a Z generációsok összességében kevesebbet szexelnek, mint ugyanezen korukban az előző generációkba tartozók, és mint most kiderült, a harmaduk még aktus közben sem képes a mobilja miatt zavartalanul jelen lenni.

A felmérés további érdekes adatokat is feltárt: a megkérdezettek 23 százaléka számolt be arról, hogy szexelt már a kollégiumi szobatársának a jelenlétében, 8 százalékot pedig az sem zavarta, hogy az illető nyilvánvalóan ébren volt.

