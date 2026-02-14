Elképesztő ez a társkereső, ahol hitelminősítéssel lehet regisztrálni

Nagy vihart kavart két éve az eddigi egyik legfurább koncepciójú társkereső alkalmazás. A Score mobilapp csak az amerikaiak számára volt elérhető, és kizárólag olyanok regisztrálhattak benne, akiket a hitelminősítő cégek megbízható adósoknak tartottak.
Az amerikai hitelminősítő cégek egy jellemzően 300-850 közti skálán értékelik a fogyasztókat, 670 ponttól kezdődik a megbízható adós minősítés, a példás adós minősítés pedig 740 pontnál indul. A minősítőcégek szerint 2023-2024-ben az amerikaiak átlagosan 715 pontot hoztak a minősítésen, azaz nagy átlagban kifejezetten megbízható adósoknak minősültek.
A Score randiapp minimum 675 pontot írt elő a regisztráció feltételeként.
Akiben a bank megbízhat, annak a társkereső is hitelt ad
A kritikusai szerint kirekesztő Score mobilapp ötlete Luke Bailey fejéből pattant ki, és eredetileg nem komoly társkereső appnak szánta, hanem provokatív módon a párkeresés egy sokak által figyelmen kívül hagyott aspektusára próbálta vele felhívni a figyelmet.
Állítása szerint az USA-ban a válóperek 54%-ában a másik fél adósságait hozzák fel indokként az elválni kívánók, így nagyon fontos, hogy az emberek olyan társat találjanak maguknak, akik kompatibilisek velük a pénzügyi fegyelem terén. Korai figyelmeztető jel, ha a minősítőcégek szerint valaki nem jó adós.
„A bankok ugyanazt keresik az ügyfelekben, mint az emberek a társaikban – a kiszámíthatóságot és a konzisztenciát” – mesélte Bailey. Véleménye szerint nem őszinte a kritika, hogy a jómódúakat preferálta volna a társkereső appja, a kellően jó pontszám eléréséhez ugyanis nem kell vagyonosnak lenni.
Az eredetileg tervezett 90 nap helyett a Score végül fél évig volt elérhető és nagyjából 50 ezer amerikai regisztrált benne a lekapcsolásáig. Bailey-t még egyetemi kutatók is keresték azzal, hogy tudományos célokból szívesen elemeznék a felhasználói adatokat.
Másfél évvel később Bailey most bejelentette, hogy újraindítja a Score appot, ám korlátozott ideig elérhető mutatvány helyett ezúttal komoly társkereső appnak szánja.
Emiatt a működése is változik, alapvetően bárki regisztrálhat majd rá, de az ellenőrzötté váláshoz az Equifax cégen keresztül a személyazonosságukat és a kellően jó hitelpontszámukat is igazolniuk kell majd a használóknak. A Score nem tárolja a pénzügyi információikat, csak egy jelzést kap vissza a minősítőcégtől, hogy a jelentkezők megfelelnek-e vagy sem az ellenőrzött tagok esetében megkövetelt kritériumoknak.
Az ellenőrzötté vált tagok prémium funkciókhoz férhetnek hozzá: láthatják a közelükben lévő és a profiljukat mentett társkeresőket, videós bemutatkozó üzenetet küldhetnek a szimpatikus személyeknek, továbbá ráírhatnak másokra anélkül, hogy azok először szimpatikusnak jelölték volna őket.
A szokatlan társkereső app eredetileg csak az USA-ban volt elérhető, és az új verziója is ott debütál majd. Viszont az ötletgazda szeretné globálisan elérhetővé tenni, az amerikaiak után első körben várhatóan a kanadaiak érhetik majd el.
