Elképesztő ez a társkereső, ahol hitelminősítéssel lehet regisztrálni

Nagy vihart kavart két éve az eddigi egyik legfurább koncepciójú társkereső alkalmazás. A Score mobilapp csak az amerikaiak számára volt elérhető, és kizárólag olyanok regisztrálhattak benne, akiket a hitelminősítő cégek megbízható adósoknak tartottak.

A rossz pontszámmal rendelkezők nem lehetnek minősített felhasználók az újrainduló társkeresőn

Fotó: Alan Quirvan / Unsplash

Az amerikai hitelminősítő cégek egy jellemzően 300-850 közti skálán értékelik a fogyasztókat, 670 ponttól kezdődik a megbízható adós minősítés, a példás adós minősítés pedig 740 pontnál indul. A minősítőcégek szerint 2023-2024-ben az amerikaiak átlagosan 715 pontot hoztak a minősítésen, azaz nagy átlagban kifejezetten megbízható adósoknak minősültek.

A Score randiapp minimum 675 pontot írt elő a regisztráció feltételeként.

Akiben a bank megbízhat, annak a társkereső is hitelt ad

A kritikusai szerint kirekesztő Score mobilapp ötlete Luke Bailey fejéből pattant ki, és eredetileg nem komoly társkereső appnak szánta, hanem provokatív módon a párkeresés egy sokak által figyelmen kívül hagyott aspektusára próbálta vele felhívni a figyelmet.

Állítása szerint az USA-ban a válóperek 54%-ában a másik fél adósságait hozzák fel indokként az elválni kívánók, így nagyon fontos, hogy az emberek olyan társat találjanak maguknak, akik kompatibilisek velük a pénzügyi fegyelem terén. Korai figyelmeztető jel, ha a minősítőcégek szerint valaki nem jó adós.

„A bankok ugyanazt keresik az ügyfelekben, mint az emberek a társaikban – a kiszámíthatóságot és a konzisztenciát” – mesélte Bailey. Véleménye szerint nem őszinte a kritika, hogy a jómódúakat preferálta volna a társkereső appja, a kellően jó pontszám eléréséhez ugyanis nem kell vagyonosnak lenni.

Az eredetileg tervezett 90 nap helyett a Score végül fél évig volt elérhető és nagyjából 50 ezer amerikai regisztrált benne a lekapcsolásáig. Bailey-t még egyetemi kutatók is keresték azzal, hogy tudományos célokból szívesen elemeznék a felhasználói adatokat.

Másfél évvel később Bailey most bejelentette, hogy újraindítja a Score appot, ám korlátozott ideig elérhető mutatvány helyett ezúttal komoly társkereső appnak szánja.

Emiatt a működése is változik, alapvetően bárki regisztrálhat majd rá, de az ellenőrzötté váláshoz az Equifax cégen keresztül a személyazonosságukat és a kellően jó hitelpontszámukat is igazolniuk kell majd a használóknak. A Score nem tárolja a pénzügyi információikat, csak egy jelzést kap vissza a minősítőcégtől, hogy a jelentkezők megfelelnek-e vagy sem az ellenőrzött tagok esetében megkövetelt kritériumoknak.