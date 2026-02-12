Évek óta vártak erre az üzenetre a Telekom ügyfelei

A Telekom hazánkban az elsőként aktiválta az Apple iPhone mobilokat használó ügyfelei számára az RCS technológiával történő üzenetküldést. Ez az SMS utódja, amely chatappokban megszokott élményt kínál, lehetővé teszi a például a képek küldését és az olvasottsági jelzést a chatelésekben.

Az iOS 26.3-ra frissítés után a Telekom ügyfelei már képesek RCS-en keresztül csevegni az androidosokkal

Fotó: Eugene Chystiakov / Unsplash

A fejlesztés az iPhone és az Android készülékek közti üzenetváltást hozza el a 21. századba, az eltérő világokhoz tartozó készülékek között eddig ugyanis csak SMS-ben lehetett szöveges üzenetet küldeni.

A tisztességes csevegési élmény csak a Facebook Messengerhez hasonló, multiplatform üzenetküldő appok használatával volt megoldható a két mobilos rendszer között.

Friss szoftver kell a Telekom funkciójának eléréséhez

A mobilszolgáltató tájékoztatása szerint mostantól alanyi alapon minden iPhone-os ügyfele igénybe veheti az androidosokkal való RCS üzenetküldést, azonban ehhez a legújabb iOS 26.3 rendszert kell futtatniuk a mobiljukon, amelyet tegnap adott ki az Apple.

