Évek óta vártak erre az üzenetre a Telekom ügyfelei

A Telekom hazánkban az elsőként aktiválta az Apple iPhone mobilokat használó ügyfelei számára az RCS technológiával történő üzenetküldést. Ez az SMS utódja, amely chatappokban megszokott élményt kínál, lehetővé teszi a például a képek küldését és az olvasottsági jelzést a chatelésekben.
A fejlesztés az iPhone és az Android készülékek közti üzenetváltást hozza el a 21. századba, az eltérő világokhoz tartozó készülékek között eddig ugyanis csak SMS-ben lehetett szöveges üzenetet küldeni.
A tisztességes csevegési élmény csak a Facebook Messengerhez hasonló, multiplatform üzenetküldő appok használatával volt megoldható a két mobilos rendszer között.
Friss szoftver kell a Telekom funkciójának eléréséhez
A mobilszolgáltató tájékoztatása szerint mostantól alanyi alapon minden iPhone-os ügyfele igénybe veheti az androidosokkal való RCS üzenetküldést, azonban ehhez a legújabb iOS 26.3 rendszert kell futtatniuk a mobiljukon, amelyet tegnap adott ki az Apple.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!