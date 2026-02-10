39 év után cserélte le a tévéjét ez a család

Sok elektronikai cég büszke a hagyatékára, szeret dicsekedni a legendás termékeinek a strapabíróságával. A 37 éven keresztül használt mikrosütője után a vállalat újabb extrém történetről számolt be, egy guatemalai család 39 év után cserélte le a katódsugárcsöves Samsung tévéjét egy szintén Samsung okostévére.

Ez a tévé megérte az árát, 39 éven át használták a tulajdonosai

A vállalatnak nyilatkozott Ann Morales szerint a férjével még 1987-ben vették a régi tévét, a reggeli hírektől a filmeken és sorozatokon át mindent ezen néztek a közelmúltbeli leváltásáig. Az asszony szerint ezen a készüléken követték a berlini fal leomlását, igazi igáslónak titulálta a szívükhöz nőtt terméket.

Az új tévéjük nem húzza majd ilyen sokáig

A Morales-családnak az új tévé vásárlásakor sikerült a Samsung Eco Exchange programon keresztül beszámíttatnia a régi tévét, azaz 39 évnyi szolgálat után még egyszer és utoljára értéket láttak belőle.

A kereskedő alaposan meglepődött az ősrégi tévé leadásán, továbbküldte azt a Samsung közép-amerikai központjába. Panamavárosban szintén rácsodálkoztak, és továbbították a gyártó dél-koreai Suwonban lévő főhadiszállására.

Ott a mérnökök esztétikailag és funkcionálisan is helyreállították a készüléket, így pont olyan jó a képe, mint újkorában, és csatlakozott a kortárs mikrosütőhöz a Samsung termékmúzeumában.

Sajnos a Morales-család az új tévéjének élettartamával már jó eséllyel nem lesz ennyire elégedett. A gyakran hallható becslések szerint a manapság kapható okostévék tipikus használat mellett olyan 5-7 évig bírják, de moderált használat esetén elmehetnek 10+ évet is. Ha más nem, akkor a kijelzőjük háttérvilágítása fog tönkremenni, 40-60 ezer óra magasságában van a LED-jeik élettartama.

