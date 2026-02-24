Ennyi volt: feladta a harcot az utolsó japán tévégyártó

A Sony tévék kínaivá válását követően a Panasonic közölte, hogy stratégiai partnerségre lép a kínai Skyworth gyártóval, a partnere teljesen átveszi a tévéinek gyártását, értékesítését és marketingjét. A japán vállalat a jövőben csak szakértelmet és minőség-ellenőrzést fog hozzáadni a saját márkaneve alatt forgalmazott tévékhez, hogy biztosan hozzák az elvárt minőséget.

Átadja a márkanevét egy kínai gyártónak a Panasonic, hátha az képes eladható tévéket piacra dobni vele

Fotó: Cottonbro Studio / Pexels

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jövőbeli Panasonic okostévék lényegében átcímkézett kínai termékek lesznek, a japán cég csak a kispadról fog asszisztálni az elkészítésükhöz és a forgalmazásukhoz.

Ez végeredmény tekintetében ugyanaz az üzlet, mint ami a Sony és TCL között is létrejött. Egyes üzleti részletek terén vannak jelentős eltérések, de ezek mit sem számítanak a vásárlók számára.

Kapitulált az utolsó japán tévémárka

A Sony és a Panasonic idén lényegében feladták a harcot az okostévék piacán, a most bejelentett üzlet pedig azt jelenti, hogy nem lesz többé ténylegesen japánnak mondható tévé. A helyzethez az vezetett, hogy a nagy öregek nem tudták kellően költséghatékonyan megoldani a termékeik tervezését és forgalmazását, ám teljesen kilépni nem szeretnének a piacról, inkább licencelik a márkanevüket a versenyképes kínai gyártóknak.

A kínai gyártók kellően kompetensek és költséghatékonyak, képesek becsületes termékeket készíteni. A problémájukat leginkább az jelenti, hogy nincsenek világszerte közismert és erős márkaneveik.

Emiatt szívesen licencelik valamilyen konstrukcióban az üzletileg versenyképtelenné vált, de továbbra is erős branddel rendelkező, iparági vének neveit.

A Skyworth anyacége szerint az újfajta konstrukcióban készülő Panasonic tévékkel első körben Európában szeretnének tarolni, két számjegyűre emelnék a márka piaci részesedését.

