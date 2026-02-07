Illegális lehet a TikTok európai működése

Az Európai Bizottság előzetes megállapításai szerint a TikTok rövid videós szolgáltatás tudatosan olyan megoldásokat alkalmaz, amelyek függőséget keltenek a felhasználókban. A vizsgálat által addiktívnek talált funkciók közül kiemelték a végtelen görgetést, a látókörbe került tartalmak automatikus lejátszását, továbbá a gyakori értesítéseket.

A TikTok számos praktikáját szándékosan függőséget okozónak véli az EU

Fotó: Volodymyr Proskurovskyi / Unsplash

A szabályozók úgy vélik, hogy a TikTok szándékosan függőséget keltőre tervezett, jutalmazáson alapuló funkciói próbára teszik a felhasználók önkontrollját, így tiltottak a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) értelmében.

Példának okáért a felhasználók új tartalmakkal való állandó jutalmazása miatt egyes dizájnnal kapcsolatos funkciók arra késztetik a felhasználókat, hogy autópilóta üzemmódba tegyék az agyukat és folytassák a görgetést. Tudományos kutatások alapján ez kényszeres viselkedéshez vezethet, csökkentheti a felhasználók önkontrollját”

– áll az EB tájékoztatásában.

Minden vádat tagad a TikTok

Az EB szerint a jelenlegi szülői felügyeleti eszközök és a képernyőidő-korlátok nem elégségesek a felhasználók mentális és fizikai jólétére leselkedő veszélyek megelőzésére. Emiatt ha a TikTok nem hajt végre alapvető módosításokat a működésén, akkor súlyos következményekre számíthat.

A digitális szolgáltatásokról szóló rendelet megsértése esetén a cégek a globális éves bevételük akár 6 százalékára is büntethetőek.

A TikTok visszautasítja az Európai Bizottság vádjait, minden elérhető eszközt be kíván vetni a vitatásuk érdekében. „A bizottság előzetes megállapításai kategorikusan hamis és teljesen alaptalan képet festenek platformunkról” – nyilatkozta a vállalat a sajtó megkeresésére.

