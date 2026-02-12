Felháborító! Minden internetező után kémkedik a TikTok

Mostanra széles körben ismert tény, hogy a közösségi oldalak nem csak az olyan internetezők teljes böngészését próbálják követni, akik ténylegesen használják a szolgáltatásaikat, hanem válogatás nélkül mindenkiről porszívózzák az adatokat. Most épp a TikTok került a rivaldafénybe, egy friss beszámoló szerint nemrég extrém agresszívvé vált a követése, akár orvosi titoktartás alá tartozó információk is a birtokába juthatnak.

Szó szerint a világ összes internetezőjéről adatokat próbál gyűjteni a TikTok

Fotó: Luca Nicoletti / Unsplash

A TikTok követése a képernyőn rejtve megjelenő pixelekre épül, ezeket a webhelyek üzemeltetői csempészik akarva vagy akaratlanul a weboldalaikra, mikor reklámok megjelenítése céljából hirdetőcégek kódjait ágyazzák be. A láthatatlan pixeles követési módszerrel a felhasználók nagyon hatékonyan azonosíthatóvá válnak az internet böngészése során.

A TikTok internetes követésének célját az jelenti, hogy a használata közben relevánsabb reklámokat és videóajánlatokat tudjon megjeleníteni.

Ezt teheti a TikTok követése ellen

„A múlt héten végignéztem, ahogy a webhelyek rákdianózissal, termékenységgel, mentális egészséggel kapcsolatos krízisekről küldtek információkat a TikTok szervereire. (…) Mikor rákattintottam egy weboldalon lévő űrlap gombjára, amelyben az állt, hogy rákkal diagnosztizáltak vagy túlélő vagyok, akkor a weblap továbbította a TikToknak az e-mail-címemet és az információt” – állítja Thomas Germain, a BBC tudósítója.

A sokkoló adatgyűjtésen még a sokat látott szakértők is meghökkentek. A rejtett pixeles követés megszokott praktika a TikTok és a riválisai esetében, de a TikToké fű alatt extrém szinten tolakodóvá vált.

A TikTok nem tagadja az internetes tevékenységek felporszívózását. Viszont védekezése szerint az üzleti feltételeiben rögzítve van, hogy milyen típusú adatokat nem küldhetnek számára a webhelyek, ilyenek például az egészségügyi információk, és szabálysértés esetén állítólag ki is zárja a vétkes oldalakat az adatforrások közül.

Mindezek után a nagy kérdés, hogy mit lehet tenni az adatgyűjtés ellen.

A Google Chrome a létező legrosszabb böngésző a magánszféra védelme tekintetében, viszont a Safari és a Firefox gyárilag aktív védelmekkel részlegesen blokkolják a követést. A legjobb a magánszféra védelmére kitalált böngészőt használni, ilyen például a Brave és a DuckDuckGo.

A meglévő böngészők védelme óriási mértékben javítható magánszféravédelmi kiegészítők telepítésével, ilyen például a Privacy Badger és a Ghostery, bár egyes weblapokon gondokat okozhatnak.

A szakértők szerint csodára nem szabad számítani: aki használja az internetet, arról valamilyen mértékű információk kapni fognak a reklámcégek és a közösségi médiás szolgáltatások. Teljesen mindegy, hogy mivel próbálkoznak az internetezők, sosem lesz ezüst pisztolygolyó a folyamatosan változó módszerekkel adatokat porszívózó cégek ellen.