Öt emeletet zuhant a TikTok-videó miatt egy tizenéves

Újabb döbbenetes baleset miatt forrnak az indulatok New York városában. A tizenhat éves Frankie Allocca menő mutatványos videót akart készíteni a barátaival a TikTokra, így felmásztak a Queensboro-hídra, azonban az egyik aknájában lefelé mászva leesett a létráról, pár pillanat alatt öt emeletet zuhant.

Mutatványos videót akartak készíteni a TikTokra a Queensboro-hídra felmászott tizenévesek

Fotó: Wilmer Olano / Unsplash

A beszámolók alapján a balesetkor Frankie legalább három tizenéves társaságában volt. A lezuhanását követően segítség hívása helyett inkább filmezték a fájdalmában üvöltő fiút, majd elszeleltek, állítólag az interneten is megosztották a felvételt. Órákkal később járókelők hívtak segítséget, majd végül egy közel három órás, hetvenöt embert és rengeteg különleges eszközt igényelt mentőakció keretében sikerült kimenteni a tinit az aknából.

Frankie agysérülést és gerincsérülést szenvedett az esés következtében, továbbá majdnem kihűlt a februári hidegben. Kritikus, de stabil állapotban ápolják a kórházban.

Két tini ellen indul büntetőeljárás a tiktokos baleset ügyében

A rendőrség közben azonosította Frankie társaságát. Egy 14 éves fiút gondatlan veszélyeztetéssel és a birtokháborítás bűncselekménynek minősülő változatával, egy 15 évest pedig csak az utóbbival vádolnak.

Frankie családját megrázta az eset, még online petíciót is indítottak, hogy felelősségre legyenek vonva a fiú társai, akik segítséggyújtás helyett csak filmezték a súlyos sérüléseket szenvedett fiút, majd hagyták volna meghalni.

Teljesen fel fog épülni, de a trauma örökre elkíséri majd, hogy a barátainak hitt emberek otthagyták meghalni, hiába kiáltozott segítségért

– nyilatkozta az anyukája.

