Csúszhat a következő generációs videókártyák rajtja

Újabb ínséges évek köszöntöttek a gamerekre. Számítógépes fronton a RAM modulok és az SSD háttértárak ára a többszörösére emelkedett és újból durván drágulni fognak, a videókártyák ára pedig éppen jelen pillanatban száll el, miközben a 8 GB-nál többel szerelt termékek állandó hiánycikkekké válhatnak. A konzolos játékosoknak sincs miért örülniük, a memóriaválság miatt idén újból durván drágulni fog a PlayStation és az Xbox, mindeközben pedig csúszik a Steam Machine és a PlayStation 6 kiadása.

Teljes a káosz a memóriaválság miatt, tippelni sem lehet, hogy mikor és milyen új videókártyák jönnek majd

Fotó: NVIDIA

Most új értesülések érkeztek a PC-s játékosokat érintő katasztrófahelyzet kapcsán. A The Information forrásai szerint decemberben az NVIDIA vezetősége úgy döntött, hogy egyelőre mégsem dobja piacra idén a GeForce RTX 50 termékcsaládba tartozó videókártyák SUPER változatait.

Ezek jobb teljesítményt és/vagy több videómemóriát kínáltak volna a vevőknek, a januári CES-kiállításon kellett volna bemutatkozniuk.

Nem a gamer videókártyákban van most a pénz

A források szerint úgy tűnik, hogy a GeForce RTX 50 SUPER modellek piacra dobását csak elhalasztotta az NVIDIA, nem végezték a kukában. Viszont azt állítják, hogy cég idén nem kíván gamereknek és tartalomkészítőknek szánt grafikus vezérlőt kiadni, azaz legkorábban 2027-ben jöhetnek.

Mindez viszont új problémát szül, az NVIDIA eredetileg 2027 végén szerette volna elindítani a következő generációs, GeForce RTX 60 családba tartozó videókártyák tömeggyártását, így azok hullámokban legkésőbb 2028 első feléig kerülhettek volna piaci forgalomba.

Viszont ha az RTX 50 SUPER modellek csak jövőre futnak be, akkor jelentősen csúszhat a következő generációs termékek piacra dobása. Még az is lehet, hogy csak 2028 után jöhetnek.

Jó eséllyel jelenleg az NVIDIA sem tudja, hogy mi fog történni, hiszen a fogyasztói videókártyák sorsát teljesen az MI-termékek iránti igény, a chipgyártási kapacitások, és persze a mindebből fakadó árak határozzák meg. Ha az lesz a célszerűbb számára, akkor kukázni fogja RTX 50 SUPER modelleket, hogy az eredeti terveinek megfelelően dobhassa piacra az RTX 60 családot.