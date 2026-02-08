Gyenge a Wi-Fi a lakás eldugott részeiben? Mutatjuk, mi a megoldás

Ismerős helyzet: a nappaliban még tökéletesen működik a Wi-Fi, a hálószobában viszont már akadozik a videóhívás, a dolgozószobában pedig szinte használhatatlan az internet. Ilyenkor sokan a szolgáltatót hibáztatják, pedig a probléma legtöbbször nem a kapcsolattal, hanem a lakáson belüli lefedettséggel van.

Sok lakásban nem az internet lassú, hanem a Wi-Fi jut el rosszul a szobákba.

Fotó: Shutterstock/Copyright (c) 2018 Casezy idea/Shutterstock. No use without permission.

Miért gyenge a Wi-Fi jel bizonyos helyeken?

A Wi-Fi nem varázslat, hanem rádióhullám, amit a falak, födémek és bútorok is gyengítenek. Egy vastag betonfal, egy fürdőszoba csempézett fala vagy akár egy nagyobb szekrény is komoly akadályt jelenthet. Minél távolabb kerülünk a routertől, annál gyengébb lesz a jel, főleg akkor, ha több falon kell áthatolnia.

További gondot okozhat, ha a router nem ideális helyen van. Sokan a bejárati ajtó mellé, egy sarokba vagy a padlóra teszik, ahol a jel eleve rossz irányba terjed. A Wi-Fi ráadásul minden irányba sugároz, így ha a készülék a lakás szélén van, az energia fele „kifelé” megy, nem a szobák felé.

Miért nem megoldás a gyorsabb csomag?

Gyakori tévhit, hogy egy drágább internetcsomag megoldja a problémát. Ha a Wi-Fi jel gyenge, a nagyobb sávszélesség sem jut el a távolabbi szobákba. Ilyenkor hiába fizetünk gyorsabb netért, a lakás eldugott részeiben ugyanúgy lassú marad a kapcsolat.

Jelerősítő vagy mesh rendszer?

Sokan elsőként egy Wi-Fi jelerősítőre gondolnak, ami valóban segíthet, de csak korlátozottan. Ezek az eszközök továbbadják a meglévő jelet, viszont ha az eleve gyenge, abból sem lesz csoda. Ráadásul gyakran külön hálózatot hoznak létre, ami kényelmetlen lehet a mindennapi használat során.

A modernebb megoldás a mesh Wi-Fi rendszer. Itt több egység dolgozik együtt, és egyetlen, egységes hálózatot hoznak létre. A telefon, laptop vagy tévé automatikusan ahhoz az egységhez csatlakozik, amelyik éppen a legerősebb jelet adja, anélkül hogy ezt észrevennénk. Ez különösen hasznos nagyobb lakásokban vagy többszintes házakban.

Apró lépések, amik sokat számítanak

Mielőtt új eszközt vásárolnánk, érdemes néhány alap dolgot ellenőrizni:

a router lehetőleg központi helyen, nem a padlón vagy zárt szekrényben legyen

kerüljük a vastag falakat és fémfelületeket közvetlen közelében

frissítsük a router szoftverét, mert ez stabilitást is javíthat

Nem luxus, hanem alapigény

A gyenge Wi-Fi ma már nem csak kényelmetlenség. A távmunka, az online tanulás, a streaming és az okoseszközök miatt alapelvárás lett az egyenletes lefedettség. A jó hír az, hogy a probléma legtöbbször nem bonyolult, és nem feltétlenül drága megoldást igényel. Egy tudatosabb elhelyezés vagy egy jól megválasztott mesh rendszer gyakran elég ahhoz, hogy a lakás minden pontján stabil legyen az internetkapcsolat.