Elvett funkciókat kaphat vissza a Windows 11

Egymás után futnak be a kisebb pletykák arról, hogy a napokban tett ígéretének megfelelően a Microsoft tényleg nekiállt a Windows 11 rendbe tételének, idén javítani kívánja a kezelhetőségét, a teljesítményét, továbbá a megbízhatóságát.

Régen igény esetén áthúzható volt a kijelző tetejére és oldalaira a Windows tálcája

Most itt a legújabb konkrétum az ügyben, a Windows Central forrásai szerint a Windows felületével foglalkozó csapat váratlanul nagy erőkkel dolgozni kezdett a Tálca áthelyezésén és átméretezésén. A Windows 11 esetében jelenleg csak a képernyő alján lehet a Tálca, amivel a felhasználók többségének nincs baja, a Windows 95 óta ez a gyári alapbeállítás.

Viszont régen sokoldalúbb volt a Tálca: felül, baloldalt, továbbá jobboldalt is lehetett, plusz a magasságát is állíthatták a számítógépezők.

Eddig nem érdekelte a Windows hiányossága a Microsoftot

A Windows 11 fejlesztésekor a Microsoft sokadszorra is újraírta a Tálcát és a Start menüt, és emiatt eltűnt annak a lehetősége, hogy át lehessen húzni a kijelző valamelyik másik szélére a rendszer legfontosabb kezelőfelületi elemét.

A Tálcát áthúzogatók persze fel voltak háborodva a butításon, de nem voltak elegen ahhoz, hogy a Microsoft hajlandó legyen foglalkozni a problémájukkal.

Most váratlanul megváltozott a helyzet, a források szerint a Microsoft szeretne idén nyárra elkészülni a Tálca áthelyezési és átméretezései funkcióival. Ez feltehetően azért ilyen fontos, mert akkor a régi-új lehetőségek bekerülhetnének a Windows 11 idén ősz táján befutó 26H2 főverziójába.

