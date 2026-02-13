Kiütheti a számítógépeket a Windows februári frissítése

Kedd este befutottak a havi rendszeres összegző frissítések a Microsoft termékeihez, ezek funkcionális hibákat és sebezhetőségeket hivatottak megszüntetni többek közt a Windowsokban. Sajnos a januári frissítések szokatlanul sok gondot okoztak, a legrosszabbul azok jártak, akiknek teljesen meghalt a számítógépükön futó Windows, csak a teljes rendszer manuális helyreállításával vagy újratelepítésével lehetett megoldani a problémát.

Februárban sem sikerült jól a Windows megfoltozása

Fotó: Surface / Unsplash

Most déjà vu hatást keltő panasz érkezett a Microsoft támogatási webhelyére, a jelek szerint a Windows 11 aktuálisan támogatott 25H2 és 24H2 verzióit is kiütheti a hozzájuk februárban kiadott, KB5077181 jelzésű összegző frissítés.

Egy panaszos szerint a telepítése után több számítógép is olyan állapotba került, hogy a Windows bejelentkező képernyőjének megjelenése előtt állandóan újraindultak.

A türelem talán elinduló Windowst terem

A panaszos szerint végül sikerült újból használatba venni a megkergült számítógépeket: csak hagyni kell, hogy a Windows 11 több mint 15 alkalommal újrainduljon rajtuk.

A panaszra reagálva egy személy azt állította, hogy a Microsoft tud a hibáról, előreláthatóan soron kívüli frissítésben fogja javítani. Addig is az egyetlen megoldás, hogy el kell távolítani a februári összegző frissítést, továbbá Windows Update frissítéshalasztási funkciójával meg kell akadályozni az újbóli automatikus települését.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!