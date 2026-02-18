Borzasztó hírt kaptak a Windows 7 lojalistái

Világszerte százmilliók szívében foglal különleges helyet a Windows 7, a ténylegesen csak most januárban meghalt Windows Vista utódja a csorbát kiköszörülve egy jól használható és kedvelhető operációs rendszernek bizonyult. A kiterjesztett támogatása csak 2020 januárjában szűnt meg, azóta nem kapnak frissítéseket a megszokott kiadásai.

A hónap végétől már a Firefox sem kap biztonsági javítások a Windows 7-es gépeken

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

A Windows 7 támogatásának megszűnése viszonylag gyorsan gyakorlati problémákat kezdett okozni a lojális használóinál, részben mivel a külsős szoftverfejlesztők elkezdték faképnél hagyni őket, újabb Windowst követeltek minimumként az alkalmazásaik futtatásához.

Ez alól a böngészők fejlesztői sem képeztek kivételt, a 2023 januárjában kiadott Chrome 109 már nem támogatta a Windows 7-et, emiatt pedig a motorját használó összes többi alternatív böngésző is megszüntette a támogatását.

Csak a Firefox tartott ki a Windows 7-et használók mellett

A helyzet miatt már három éve a Mozilla Firefox maradt az egyetlen olyan naprakész böngésző, amellyel úgymond biztonságosan lehetett netezni a régi Windowson. Egyszer viszont minden minden jó véget ér, két hosszabbítást követően a Mozilla úgy döntött, hogy február végével megszünteti a Windows 7 és a Windows 8.x támogatását.

A kérdéses rendszereken jelenleg naprakészen használható Firefox 115 ESR február végéig kap biztonsági frissítéseket, ezt követően nyugdíjba vonul. Ezzel pedig vége a dalnak, rövidesen minimum Windows 10 kell a Firefox futtatásához.

A Firefox támogatásának megszűnése persze nem okoz majd óriási problémát. A StatCounter adatai szerint világszerte és hazánkban is a netezésre használt windowsos számítógépek csupán 1%-án fut Windows 7, így gyakorlati síkon kihaltnak tekinthető.

