Megint kiszúrt a gamerekkel a Windows frissítése

Szokatlanul sok hibát okoztak a Microsoft januárban kiadott összegző frissítései a Windows 11-es számítógépeken. A súlyos bugok miatt a vállalat soron kívüli frissítések kiadására kényszerült, az el sem induló appoktól kezdve a kikapcsolhatatlan számítógépeken át a teljesen meghaló Windowsig csúnya meglepetések egész hada lesett a mit sem sejtő számítógépezőkre.

Rossz FPS és grafikai hibák jelentkezhetnek a Windows 11 frissítése miatt

Fotó: Onur Binay / Unsplash

A jelek szerint egyes számítógépes játékosok sem maradtak ki a jóból. Az NVIDIA terméktámogatási fórumán többen arról panaszkodnak, hogy a Windows 11 januári frissítésének telepítése után óriási esett egyes játékokban a képkockasebesség, míg másokban grafikai hibák jelentek meg.

Az NVIDIA szerint a Windows frissítése a hibás

A jelenségek biztosan nem érintenek minden GeForce videókártyával rendelkező gamert. A problémákról panaszkodók kizárólag a Windows 11 januári összegző frissítésének (KB5074109) az eltávolításával tudták megoldani a játékokban jelentkezett problémákat, a legújabb GeForce grafikus illesztőprogramra való frissítés nem kezelte a helyzetet.

Az NVIDIA megerősítette, hogy vizsgálja a hibákról szóló bejelentéseket, és próbál valamit kezdeni a helyzettel.

Viszont a hibák eredendő oka látszólag a Windows januári frissítése, így kérdéses, hogy mit tud tenni. Az NVIDIA terméktámogatásán dolgozók jelenleg nem ismernek más megoldást, minthogy el kell távolítani a frissítést.

Ez persze nem jó ötlet, hiszen a Microsoft több tucat sérülékenységet szüntetett meg a januári hibajavító kedden a Windows 11-ben, így a legújabb gondok tényleges megoldásig az érintett játékosoknak választaniuk kell a simább játék és a biztonságosabb Windows között.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!