Kritikus biztonsági javításokat kapott a Windows

Ráeresztette az emberiségre a szoftvereihez készült legújabb hibajavításokat a Microsoft. A februári hibajavító kedden a vállalat összesen 57 sebezhetőséget javított a Windowshoz, az Office-hoz és az Azure-hoz hasonló termékeiben, amelyek közül öt kritikus besorolást kapott. Nulladik napi sebezhetőségből hatot szüntetett meg a vállalat, amelyek mindegyikét aktívan kihasználják már a kibertámadások során.

Minden hónap második keddjén válnak elérhetővé a Windows összegző frissítései

A Microsoft által kiadott mostani összegző frissítések a Windows 10 kiterjesztett támogatási programjába beléptetett és a Windows 11 rendszerű számítógépekre telepíthetőek a Windows Update szolgáltatáson keresztül.

Gyári beállítások mellett egy-két napon belül automatikusan letöltődnek és települnek, de a Gépház alkalmazás Windows Update részében egy kézi frissítéskereséssel kikényszeríthető az azonnali installációjuk.

Csak remélni lehet, hogy nem lesz baj a Windows frissítéséből

A múlt havi hibajavító kedd negatív értelemben kifejezetten emlékezetesre sikerült: az összegző frissítések telepítése után egyes felhasználóknál teljesen meghalt a Windows, másoknál instabillá váltak bizonyos alkalmazások, de olyanok is akadtak, akik nem tudták a megszokott módon kikapcsolni a PC-jüket.

Hírünk írásakor csend volt, nem érkeztek arról hírek, hogy gond lenne a Windowsok februári frissítésével, és ez remélhetően így is marad.

A Microsoft a napokban jelentette be, hogy szeretné gatyába rázni idén a Windows 11-et, legkülönfélébb jellegű javítások és optimalizációk áradatával növelné a teljesítményét és a megbízhatóságát.

