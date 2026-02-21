Hírlevél
asha sharma

Felmondott az Xbox két legfelsőbb vezetője

Mesterséges intelligenciás főnök veszi át Phil Spencer helyét. Állítólag jó kezekben van az Xbox.
gaming Xbox videojáték Microsoft

Péntekre időzítve mindenkit váratlanul ért bejelentést tett a Microsoft videójátékos üzletága, Phil Spencer ügyvezető igazgató és Sarah Bond elnök egyszerre és azonnali hatállyal távoznak az Xbox üzletág éléről. Spencer 38 évet töltött el a Microsoft kötelékében, és állítása szerint már egy éve jelezte Satya Nadella vezérigazgatónak a nyugdíjba vonulási szándékát. Sarah Bond távozását Spencer tudatta a búcsúlevelében, ő nyolc évet töltött el a vállalatnál, állítólag új lehetőségek keltették fel az érdeklődését.

Fotó: Microsoft

A felmondásukkal párhuzamosan Phil Spencer az Xbox divízió új vezetőjét is bejelentette, innentől kezdve Asha Sharma irányítja a hivatalosan Microsoft Gaming névre keresztelt divíziót. Sharma két éve csatlakozott a Microsofthoz, a mesterséges intelligenciával foglalkozó CoreAI részleg elnökeként. 

Előtte az Instacart ügyvezető igazgatójaként dolgozott, továbbá a Meta termékekért és fejlesztésért felelős alelnöke volt.

Sharma szerint nem kell megijedniük az Xbox rajongóinak

A mesterséges intelligenciás legutóbbi munkaköre hallatán Sharmára jó eséllyel reflexből gyanakodva néznek a gamerek. Viszont a bemutatkozó levelében kifejtette, hogy nem rövidlátó profithajhászat a célja, nagy befektetésekkel a játékosok számára valódi értéket jelentő termékeket kíván létrehozni.

Ez nem meglepő, a következő Xbox egy erős gamer számítógép lesz, a Microsoft prémium márkaként kívánja újrapozícionálni az Xboxot.

Sharma specifikusan kijelentette, hogy nem szeretné „lélektelen MI-szeméttel” elárasztani az Xbox ökoszisztémáját. „A játékok mindig is művészi alkotások voltak és lesznek, amelyeket gondos munkával emberek készítenek, az általunk biztosított leginnovatívabb technológiák felhasználásával” – fejtette ki.

Asha Sharma mellett a Microsoft Gaming másik új felsővezetője Matt Booty lett, tartalmi igazgatóként ő felel majd a konkrét játékokkal kapcsolatos stratégiáért és döntésekért. A férfi eddig a Microsoft Studios vezetője volt, az Xbox ernyője alá tartozó fejlesztőcégeket menedzselte.

Booty kijelentette, hogy a Microsoft Gaming mostani vezetőségváltása nem jár elbocsátásokkal, nem lesznek további leépítések a tumultus éveket megélt Xbox-divíziónál.

