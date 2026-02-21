Felmondott az Xbox két legfelsőbb vezetője

Péntekre időzítve mindenkit váratlanul ért bejelentést tett a Microsoft videójátékos üzletága, Phil Spencer ügyvezető igazgató és Sarah Bond elnök egyszerre és azonnali hatállyal távoznak az Xbox üzletág éléről. Spencer 38 évet töltött el a Microsoft kötelékében, és állítása szerint már egy éve jelezte Satya Nadella vezérigazgatónak a nyugdíjba vonulási szándékát. Sarah Bond távozását Spencer tudatta a búcsúlevelében, ő nyolc évet töltött el a vállalatnál, állítólag új lehetőségek keltették fel az érdeklődését.

Asha Sharma ügyvezető igazgató és Matt Booty tartalomigazgató adják az Xbox-divízió új vezetőségét

Fotó: Microsoft

A felmondásukkal párhuzamosan Phil Spencer az Xbox divízió új vezetőjét is bejelentette, innentől kezdve Asha Sharma irányítja a hivatalosan Microsoft Gaming névre keresztelt divíziót. Sharma két éve csatlakozott a Microsofthoz, a mesterséges intelligenciával foglalkozó CoreAI részleg elnökeként.

Előtte az Instacart ügyvezető igazgatójaként dolgozott, továbbá a Meta termékekért és fejlesztésért felelős alelnöke volt.

Sharma szerint nem kell megijedniük az Xbox rajongóinak

A mesterséges intelligenciás legutóbbi munkaköre hallatán Sharmára jó eséllyel reflexből gyanakodva néznek a gamerek. Viszont a bemutatkozó levelében kifejtette, hogy nem rövidlátó profithajhászat a célja, nagy befektetésekkel a játékosok számára valódi értéket jelentő termékeket kíván létrehozni.

Ez nem meglepő, a következő Xbox egy erős gamer számítógép lesz, a Microsoft prémium márkaként kívánja újrapozícionálni az Xboxot.

Sharma specifikusan kijelentette, hogy nem szeretné „lélektelen MI-szeméttel” elárasztani az Xbox ökoszisztémáját. „A játékok mindig is művészi alkotások voltak és lesznek, amelyeket gondos munkával emberek készítenek, az általunk biztosított leginnovatívabb technológiák felhasználásával” – fejtette ki.

Asha Sharma mellett a Microsoft Gaming másik új felsővezetője Matt Booty lett, tartalmi igazgatóként ő felel majd a konkrét játékokkal kapcsolatos stratégiáért és döntésekért. A férfi eddig a Microsoft Studios vezetője volt, az Xbox ernyője alá tartozó fejlesztőcégeket menedzselte.