Szó szerint gamer PC lesz a következő Xbox

A klasszikus konzolháború véglegesnek tűnő elvesztését követően tavaly érdekes pletykák érkeztek az Xbox háza tájáról. Ezek szerint a Microsoft következő generációs otthoni konzolja lényegében egy számítógép lesz, amely visszafelé kompatibilis az Xbox One és Xbox Series konzolokra készült játékokkal, de az újonnan érkező játékokból már a PC-s változatot fogja futtatni.

A következő generációval nem lesz többé klasszikus Xbox játékkonzol

Fotó: Padraig Treanor / Unsplash

A Windows Central forrásai most megerősítették a helyzetet. Beszámolóik alapján a következő Xbox hardveresen egy PC és egy játékkonzol furcsa elegyének ígérkezik, de alapvetően teljes értékű Windows 11-et futtat majd.

Gyárilag egy Xbox kezelőfelület jelenhet meg a bekapcsolásakor, de igény esetén klasszikus windowsos számítógép módjára is használhatják majd a vevők, kiléphetnek az Asztalra.

Ennek megfelelően telepíthető lesz rá az összes megszokott számítógépes program, beleértve a Steamhez hasonló PC-s játékáruházakat.

A következő Xbox egyszerre lesz játékkonzol, gamer számítógép, továbbá produktivitási és szórakozási célokra használható PC.

Más gyártók is készíthetnek saját verziót az Xboxból

A források szerint a következő Xbox a játékkonzolok esetében megszokott módon megosztott memóriát használ majd, akár 48 GB GDDR7 is kerülhet bele, amely egyszerre fog rendszermemóriaként és videómemóriaként szolgálni.

Pont a héten derült ki, hogy a PlayStation 6 és a kézikonzol testvére mennyi memóriát kaphatnak: nagyságrendileg kevesebbet.

A további hírek szerint a következő Xbox egyedi tervezésű rendszerlapkája is komoly tűzerővel rendelkezik majd. A termékben az AMD következő generációs technológiái dolgozhatnak, tizenegy magos (3× AMD Zen 6 + 8× AMD Zen 6c) processzor, továbbá 68 számítási egységes, RDNA5 architektúrás Radeon grafikus vezérlő lehet benne.

Mindez nagyon drágán hangzik, még akkor is, ha a következő Xbox piacra dobására helyre is állnak a memóriaárak.

Emiatt a Windows Central szerint lehetséges, hogy más gyártók is képesek lesznek az új Xbox operációs rendszerét futtató számítógépeket elérhetővé tenni, lényegében klasszikus PC-kre licencelhetik majd a szoftverét. Ez lehetővé tenné, hogy alacsonyabb áron is elérhető legyen alapvetően ugyanaz az élmény.