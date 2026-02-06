Világszerte elérhető a YouTube gépi narrátora

Világszerte elérhetővé tette a valaha volt egyik legnagyobb jelentőségű funkcióját a YouTube, mostantól kezdve alapvetően minden tartalomkészítő és néző számára elérhető az automatikus narráció. Ez lehetővé teszi, hogy az idegen nyelvű videók jobb esetben kézzel készült, rosszabb esetben gépileg generált szöveges leiratát gépi narrációval hallgassák a nézők, azaz nem kell többet feliratokat olvasniuk.

A gépi narrációval több millió új nézőt érhetnek el a youtuberek

Fotó: Videodeck / Unsplash

A gépi narráció angol és egyéb nyelvek között működik. Jelenleg 27 nyelv esetében képes angol narrációt generálni a YouTube, míg az angol nyelvű videókat 20 másik nyelvre tudja átültetni. A magyar sajnos még nem található meg a támogatott nyelvek között, de jó eséllyel ami késik, az nem múlik.

Emiatt a funkció jelenleg csak az olyan magyarok számára hasznos, akik értenek angolul, képesek vele 27 egyéb idegen nyelven készült videót angol narrációval hallgatni.

Új közönséget érhetnek el a youtuberek

A hibái és nyelvi limitációi ellenére a gépi szinkronizáló a YouTube eddigi legnagyobb jelentőségű fejlesztése, lehetővé teszi mind az angol nyelvű, mind pedig a nem angol nyelvű videókat készítők számára, hogy eddig nyelvi akadályok miatt elérhetetlen milliókat szólítsanak meg a tartalmaikkal.

A most globálisan bevezetett gépi narráció ráadásul csak a kezdet, nyolc nyelv esetében az Expressive Speech kísérleti fejlesztés is elérhető. Ez szimpla szövegalámondás helyett utánozni próbálja, hogy a beszélő miként mondta a mondandóját, többek közt az eredeti hangsúlyozásra kell gondolni.

Az ezt követő fejlesztéseket az ajakmozgásos szinkron, továbbá a megszólaltatott személy hangjának az utánzása jelentik majd. Nem tudni, hogy ezek mikor válhatnak szélesebb körben elérhetővé, komplex és elég nagy számítási igényű, mesterséges intelligenciás megoldásokról van szó.

