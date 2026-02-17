Eltűntek a kommentek a YouTube-ról?

A januári hibaüzenetes incidens után újból panaszok érkeztek a YouTube működésére. A Redditen és egyéb közösségi médiás oldalakon megjelent beszámolók szerint a szolgáltatást számítógépes böngészőkben használni próbálók egy részénél nem jelennek meg a kommentek, mintha letiltották volna azokat a csatornák házigazdái, mások pedig a videók leírásait sem látják.

Ezúttal is csak számítógépeken rosszalkodik a YouTube

Fotó: Jakob Owens / Unsplash

A jelek szerint a panaszosok közös nevezőjét a böngészős reklámblokkoló kiegészítők használata jelenti. A kikapcsolásukat követően többen arról számoltak be, hogy varázsütésre helyreállt a YouTube, újból megjelentek a hozzászólások és a videóleírások.

Nem biztos, hogy a YouTube szórakozik

A kézenfekvő feltételezés a hibák kapcsán, hogy biztosan a YouTube próbál újból kibabrálni az üzleti érdekeit sértő nézőkkel: le akarja tiltatni a reklámblokkolót vagy Premium-előfizetés kötésére kívánja rábírni a nézőket.

Könnyen elképzelhető, hogy fején találták a szöget, de érdemes tudni, hogy maguk a bővítmények is okozhatnak furcsa hibákat. Tavaly számos YouTube-csatorna nézettsége látszólag mélyrepülésbe kezdett egy túlblokkolási incidens miatt, nem regisztrálta a mozgóképek megtekintését a YouTube.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!