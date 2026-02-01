Jobb hely lett a YouTube a váratlan söprögetés után

Hírlevél
Röpültek az MI-vel generált hulladékot terjesztő csatornák. Mindenkit meglepett a YouTube fellépése.
Youtubemesterséges intelligenciaAI

Az elmúlt olyan két évben más videós platformokhoz hasonlóan a YouTube-ot is elárasztották a silány minőségű MI-szemetet ipari méretekben megosztó csatornák. A készítőik csak jobb esetben tesznek bele valamiféle erőfeszítést a videóikba, zömében csak bizarr és elmerohasztó tartalmakkal próbálnak nézőket szerezni a reklámpénz leakasztása érdekében.

Nem lehet mire vélni és hová tenni a YouTube elmerohasztó videóit
Fotó: Conscious Design / Unsplash

Az MI-szemetet gyártó csatornákat a népszerűségük miatt egészen eddig minden további nélkül megtűrte a YouTube. Viszont ennek az lett a következménye, hogy a videószolgáltatást újonnan használni kezdőknek óriási mennyiségű ilyen videót ajánlgatott az algoritmusa. 

Ez eddigiek alapján senki sem számított rá, hogy a cég hajlandó lesz fellépni az elmerohasztó videók ellen, még ha Neal Mohan vezérigazgató a napokban meg is ígérte ezt a YouTube idei terveinek az ismertetésekor.

Rengeteg szemétgyártó csatornát törölt a YouTube

Ennek megfelelően a napokban óriási meglepetésre tényleg hajlandó volt jelentős tisztogatást végrehajtani a YouTube. Az MI-vel generált videók készítésében utazó Kapwing médiacég szerint a szolgáltatás 16 prominens csatornával szemben lépett fel, ezek közül 11-et teljesen felszámolt, a maradék ötnek pedig csak a videóit törölte.

A csatornák együttesen 35 millió feliratkozót és 4,72 milliárd megtekintést gyűjtöttek össze.

Az eltávolított csatornák között volt a CuentosFacianantes és az Imperiodejesus, valamint a több mint 1,6 millió feliratkozóval rendelkező brainrotjourney is.

A Kapwing szakértője szerint ez a lépés jelentős fordulópontot jelenthet a YouTube MI-tartalmakhoz való hozzáállásában. Liam Curtis abban bízik, hogy nem egyszeri akcióról van szó és folyamatos lesz a szemetet generáló csatornák purgálása, továbbá a YouTube orvosolja majd a felemelkedésüket és anyagi sikerüket lehetővé tett, rendszerszintű problémákat is.

