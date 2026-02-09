Nincs rá szebb szó: tarhálni kezdett a YouTube

A Google nemrég nyilvánosságra hozott pénzügyi jelentése szerint nagyon jól ment tavaly a leánycégeként üzemelő YouTube-nak. Reklámokból és előfizetésekből 60 milliárd dollár bevétele származott, a Google One és YouTube Premium kombinált előfizetői száma pedig 325 millió felé kúszott.

A tesztelései alapján úgy véli a YouTube, hogy megengedheti magának ezt a kínos fogást

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a YouTube ne szeretne még több pénzt nyomtatni, így a reklámblokkolókat használók ellen folytatott állandó harca mellett most kitalált egy új mesterséges megkötést, amellyel megpróbálja eladni a YouTube Premium havidíjas előfizetést.

Pénzt kér a dalszövegekért a YouTube Music

Több hónapnyi limitált tesztelést követően a jelek szerint most világszerte élesedni kezdett a YouTube legújabb trükkje: az ingyenes felhasználók havonta csak öt dalszöveget nézhetnek a YouTube Music zenestreamelő appjában.

A limit elérését követően a dalszövegek elhomályosítva jelennek meg a mobilappban, és felugrik egy YouTube Premium előfizetés indítására sarkalló felület.

A dalszövegek fizetőfal mögé zárásának kicsinyes ötletét tovább súlyosbítja, hogy a YouTube Music mobilappot a háttérbe küldve az ingyenes felhasználóknál megáll a zenelejátszás.

Emiatt nem tehetik meg azt, hogy elindítják a kívánt dalt, majd a böngészőben rákeresnek a dalszövegre.

A Premium-előfizetés messze legnagyobb előnyét YouTube és a YouTube Music reklámmentesítése jelenti, plusz mindkettőben aktiválja a tartalmak offline letöltésének a lehetőségét, ami kritikus lehet a limitált mobilnettel rendelkezők számára.

