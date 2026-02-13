Forradalmi zeneajánló funkciót kap a YouTube Music

A Spotify után szabadon YouTube Music is forradalmasítaná az új zenék felfedezését, a Premium-előfizetőinél hullámokban megkezdődött MI lejátszási lista funkció elérhetővé tétele. Ez a mobilappban a Könyvtár fülön lévő Új gombra koppintva érhető el, vagy lesz elérhető a közeljövőtől kezdve.

Nem korlátozzák a korábban meghallgatott dalok a YouTube MI-alapú zeneajánló rendszerét

Fotó: Chichi Onyekanne / Unsplash

Az MI lejátszási lista végtelenül egyszerűen működik: a felhasználók szabadon választott leírás alapján egyedi lejátszási lista összeállítására kérhetik a YouTube Music-ot. Lényegében egy chatbottal beszélnek, így a kérés megadásakor rájuk van bízva, hogy mit és hogyan mondanak annak.

Többek közt műfaj, hangulat, és persze elnagyolt ötlet is lehet a kéréseik szövegében.

A zenészek számára is jó hír lehet a YouTube MI-alapú ajánlója

A mesterséges intelligenciás lejátszási lista a zenék, az előadók, továbbá teljesen műfajok felfedezésének új módját teszi lehetővé.

Nem csak kényelmes és gyors, de megkerüli azt a problémát, hogy a zenestreamelő szolgáltatások alapvetően az addig hallgatott zenék alapján próbálnak új dalokat ajánlgatni.

Az egyetlen rossz hír, hogy az MI lejátszási lista funkció első körben csak a YouTube Premium előfizetéssel rendelkezők számára válik elérhetővé, és nem tudni, hogy az ingyenes felhasználók mikor kaphatják meg. A napokban azzal került a hírekbe a YouTube Music, hogy korlátozni kezdte náluk a dalszövegek megtekintését, ebből a kicsinyességből kiindulva talán soha.

