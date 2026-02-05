Rendőrségi videókat hamisított egy youtuber

Vesztére túlzottan sikeressé vált egy hamis felvételekben utazott, dél-koreai youtuber. A videóit mesterséges intelligenciával generált illető eredetileg nagy társadalmi vitákat keltő híreket dolgozott fel dramatizált formában, ezt követően pedig magának teljes alkotói szabadságot megengedve átállt a rendőrségi testkamerás fikcióra.

Pillanatkép a youtuber egyik MI-vel generált videójából. Többek közt a „Nőnek öltöző férfi a női öltözőben” és a „Tomboló kínai állampolgár” című alkotásai is nagy nézettséget hoztak

Fotó: Gyeonggi Northern Police Agency

A youtuber állítólag nagyon ügyesen dolgozott, a videók generálásakor és szerkesztésekor ügyes kameramozgásokkal és vágásokkal nagyon élethűvé tette a felvételeket.

Emiatt a nézők java elhitte, hogy valódi 112-es hívásokra adott rendőri reakciókat látnak.

A hamisított rendőrségi felvételeken nem tüntette fel, hogy kitalációkról van szó, szándékosan átverte a nézőit.

Végül emiatt került a rendőrség látókörébe: a videói népszerűvé válását követően panaszokat kezdtek benyújtani az állampolgárok a valódi rendőrségeken, hogy indítsanak belső vizsgálatot a közösségi médiás videókban látható túlkapások miatt.

Tapasztalatot szerezhet a valódi rendőrökkel a youtuber

A harmincas éveiben járó youtuber ellen végül Kjonggi tartomány rendőrségének kiberbűnözés elleni csoportja indított nyomozást. Összesen 54 fiktív rendőri intézkedést mutatott videót azonosítottak, némelyik tízmilliónál is nagyobb nézettséget ért el.

A nyomozás során ráadásul kiderült, hogy a nyilvánosság előtt egyelőre csak „A” néven azonosított elkövető

külföldi fogyasztásra is generált 41 „obszcén” videót a mesterséges intelligenciával,

egyes befektetni vágyókat pedig MI-vel generált befektetési tanácsokkal látott el, mire azok jelentős összegeket buktak.

A rendőrség egyelőre nem tisztázta, hogy összességében mennyi bevételre tett szert és mekkora anyagi kárt okozott az elkövető. Annyi biztos, hogy 6,6 millió forintnak megfelelő 30 millió wonhoz jutott a YouTube-csatornájának egyéni szponzori megállapodásain keresztül: a videóinak a nyitóképeken reklámozott, plusz MI-vel generált reklámvideókat készített és osztott meg a csatornáján.

A férfit február elején vette őrizetbe a rendőrség, három törvény megsértésével vádolják, de még nem véglegesültek a részletek, így nem tudni, hogy milyen büntetésre számíthat az elítélése esetén.