A terhes barátnőjének meggyilkolásával vádolják a youtubert

Minden képzeletet felülmúló büntetőeljárásról számolt be a BBC. Egy észak-írországi youtubert azzal vádolnak, hogy 2022 decemberében előre kitervelt módon meggyilkolta a várandós barátnőjét, és sokkolóan gátlástalan trükkökkel próbálta félrevezetni a rendőrséget, hogy megússza a tettét.

Natalie McNally a meggyilkolásakor a tizenötödik hétben járó terhes volt a youtuber gyermekével

Fotó: McNally család

Az ügyész szerint a jelenleg 36 éves Stephen McCullagh a gyilkosság idejére egy hamis YouTube élő közvetítéssel próbált magának alibit szerezni, napokkal korábban felvett videójátékozást játszott le benne felvételről. Azt állította a nézőinek, hogy műszaki okból nem tud velük kapcsolatba lépni, az ilyen közvetítések során ugyanis a youtuberek figyelik az adásuk élő chatjét, próbálnak reagálni a csevegésre.

A vád szerint a hamis élő közvetítés idején busszal elutazott Natalie McNally-hez, majd őt többször fejbe ütve, fojtogatva, a nyakán több szúrást ejtve meggyilkolta a 32 éves nőt.

A gyilkosság után taxival utazott haza.

A youtuber tárcsázta másnap a segélyhívót

A vád szerint ezzel nem ért véget a gyilkosság kitervelt végrehajtása, a férfi másnap visszament a nő lakására, majd kétségbeesetten hangzó segélyhívást indított. A helyszínre elsőként kiért mentő vallomása szerint a megérkezésekor McCullagh kétségbeesetten és feldúltan próbálta újraéleszteni a láthatóan órák óta halott áldozatot.

Stephen McCullagh a hamis élő közvetítésben

Fotó: Stephen McCullagh / YouTube

Az ügyész szerint mindez csak színjáték volt. McCullagh az előre felvett videójátékozással, a gyilkosság helyszínén történt színészkedéssel, majd a rendőrségnek történő hazudozással próbálta elterelni magáról a figyelmet, hogy megússza gyilkosságot.

A hamis élő közvetítésének gyanússá válását követően a férfi elismerte a rendőrségnek, hogy előre rögzített felvételt mutatott a nézőinek, azonban a gyilkosságot tagadja. A tárgyalása várhatóan öt héten keresztül zajlik majd a belfasti bíróságon.

