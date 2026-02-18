Hírlevél
Felháborító! A halottakat sem tiszteli Mark Zuckerberg

Mesterséges intelligenciával támasztaná fel a halott felhasználókat a Facebook. Posztolhatnánk és telefonálhatnának is Zuckerberg közösségi oldalain.
Mélyütéssel felérő szabadalmat kapott Mark Zuckerberg közösségi médiás birodalma az Egyesült Államokban. A Meta dokumentuma egy olyan rendszert ír le, amely mesterséges intelligenciával képes volna embereket szimulálni a közösségi oldalakon, természetesen a korábbi internetes aktivitásaik alapján.

Lassan már a síron túl sem lesz menekvés Mark Zuckerberg elől
Fotó: Linda Gerbec / Unsplash

A dokumentum szerint így jelen lehetnének olyan személyek a közösségi oldalakon, akik nem is regisztráltak azokra, sőt: MI vehetné át az uralmat a meghalt felhasználók fiókjai felett. 

A helyükben bejegyzéseket írhatna, chatelhetne másokkal, őket alakítva akár hanghívásokat is folytathatna.

Eredetileg maga Zuckerberg vetette fel az ötletet

A sokkoló szabadalomra reagálva a Meta szóvivője elmondta, hogy a cég jelenleg nem szándékozik ténylegesen lefejleszteni a leírt rendszert, a szabadalmaztatás sok esetben pusztán a koncepciók jogi védelme érdekében történik meg.

Ez ötlet viszont nem újdonság, Mark Zuckerberg egy Lex Fridmannak adott 2023-as interjújában arról beszélt, hogy az MI talán lehetőséget biztosíthat majd a meghalt szerettekkel való interakcióba lépésre, de persze ilyen szimulációkat csak az adott személy előzetes hozzájárulásával lehetne futtatni.

Jó kérdés, hogy mennyire lenne egészséges dolog az élők számára a meghalt szerettekkel való, síron túli kapcsolattartás illúziója.

