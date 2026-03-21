Már az egészségünket is az AI-ra bízzuk? Kényelmes, de tényleg jó ötlet?

A technológia fejlődése gyorsabb, mint a bizalmunk felépülése. Miközben egyre több adatot adunk át az AI alapú rendszereknek, talán nem árt feltenni a kérdést: tényleg tudjuk, kinek és mit adunk oda?
Egy helyen minden – mert mi baj lehet?
A Perplexity Health egyik legnagyobb ígérete, hogy végre nem kell külön-külön keresgélni az egészségügyi adatainkat. Egy felületen láthatjuk a laboreredményeket, az okosóránk adatait és az orvosi dokumentumokat.
Ez elsőre valóban kényelmes. Olyan, mintha lenne egy digitális asszisztensünk, aki mindent átlát helyettünk. A kérdés csak az, hogy ez a „minden” pontosan mennyire sok.
Az AI nem csak gyűjti, értelmezi is az adatainkat – és talán túl jól
Az AI nem áll meg ott, hogy listázza az adatokat. Összekapcsolja őket, következtetéseket von le, és válaszokat ad. Egy kicsit olyan, mintha egy mindig jelenlévő, soha nem fáradó „egészségügyi tanácsadónk” lenne.
Csakhogy ez az asszisztens nem egy orvos, és nem is feltétlenül érti a teljes kontextust. Mégis hajlamosak lehetünk úgy kezelni, mintha pontosan tudná, mi történik velünk.
Adat, adat, még több adat
A rendszer működéséhez rengeteg információra van szükség. És itt jön az a pont, ahol sokan elgondolkodhatnak.
Az AI által kezelt adatok például:
- orvosi előzmények és egészségügyi dokumentumok
- okoseszközökből származó napi aktivitási és alvási adatok
- laboreredmények és életmódbeli információk
Ez gyakorlatilag egy digitális lenyomat arról, hogyan élünk és milyen állapotban van a szervezetünk.
Kényelem kontra kontroll
A rendszer kétségtelenül kényelmes. Nem kell külön alkalmazások között ugrálni, nem kell adatokat keresgélni, minden ott van egy helyen.
De ezzel együtt egy fontos dolog történik: egyre több kontrollt adunk át. Nemcsak az adatainkat, hanem azok értelmezését is. És ez már nem csak technológiai kérdés, hanem bizalmi is.
A Perplexity Health nem egyedül van ezen a piacon. Egyre több technológiai vállalat próbál belépni az egészségügyi adatok világába.
Ez egyrészt innovációt hoz, másrészt viszont azt is jelenti, hogy egyre több szereplő férhet hozzá az egyik legérzékenyebb információhalmazhoz, amivel rendelkezünk.
Tényleg ezt szeretnénk?
Az AI képes rendszerezni, értelmezni és segíteni. Ez vitathatatlan előny. De közben egy olyan világ felé haladunk, ahol a testünk működése is adatpontokká válik egy algoritmus számára. A kérdés nem az, hogy működik-e a technológia. Hanem az, hogy mennyire akarjuk, hogy ennyire működjön. Talán nem árt néha megállni egy pillanatra, és feltenni a legegyszerűbb kérdést: ha már mindent tud rólunk az AI, biztos, hogy mi is ugyanennyire értjük őt?
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!