A technológia fejlődése gyorsabb, mint a bizalmunk felépülése. Miközben egyre több adatot adunk át az AI alapú rendszereknek, talán nem árt feltenni a kérdést: tényleg tudjuk, kinek és mit adunk oda?

Már az egészségünket is az AI-ra bízzuk? Kényelmes, de tényleg jó ötlet?

Egy helyen minden – mert mi baj lehet?

A Perplexity Health egyik legnagyobb ígérete, hogy végre nem kell külön-külön keresgélni az egészségügyi adatainkat. Egy felületen láthatjuk a laboreredményeket, az okosóránk adatait és az orvosi dokumentumokat.

Ez elsőre valóban kényelmes. Olyan, mintha lenne egy digitális asszisztensünk, aki mindent átlát helyettünk. A kérdés csak az, hogy ez a „minden” pontosan mennyire sok.

Az AI nem csak gyűjti, értelmezi is az adatainkat – és talán túl jól

Az AI nem áll meg ott, hogy listázza az adatokat. Összekapcsolja őket, következtetéseket von le, és válaszokat ad. Egy kicsit olyan, mintha egy mindig jelenlévő, soha nem fáradó „egészségügyi tanácsadónk” lenne.

Csakhogy ez az asszisztens nem egy orvos, és nem is feltétlenül érti a teljes kontextust. Mégis hajlamosak lehetünk úgy kezelni, mintha pontosan tudná, mi történik velünk.

Adat, adat, még több adat

A rendszer működéséhez rengeteg információra van szükség. És itt jön az a pont, ahol sokan elgondolkodhatnak.

Az AI által kezelt adatok például:

orvosi előzmények és egészségügyi dokumentumok

okoseszközökből származó napi aktivitási és alvási adatok

laboreredmények és életmódbeli információk

Ez gyakorlatilag egy digitális lenyomat arról, hogyan élünk és milyen állapotban van a szervezetünk.

Kényelem kontra kontroll

A rendszer kétségtelenül kényelmes. Nem kell külön alkalmazások között ugrálni, nem kell adatokat keresgélni, minden ott van egy helyen.

De ezzel együtt egy fontos dolog történik: egyre több kontrollt adunk át. Nemcsak az adatainkat, hanem azok értelmezését is. És ez már nem csak technológiai kérdés, hanem bizalmi is.

A Perplexity Health nem egyedül van ezen a piacon. Egyre több technológiai vállalat próbál belépni az egészségügyi adatok világába.

Ez egyrészt innovációt hoz, másrészt viszont azt is jelenti, hogy egyre több szereplő férhet hozzá az egyik legérzékenyebb információhalmazhoz, amivel rendelkezünk.