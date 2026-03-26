Tényleg visszatérnek a házilag cserélhető akkuk

Az akkuról működő elektronikai termékek leggyakoribb meghibásodását az üzemidejük csökkenése jelenti, hiszen a bennük lévő telepek minden töltés után egy kicsit kevesebb energiát tudnak tárolni, az idő múlásával nagyon lecsökken a kapacitásuk. Olyan tíz évvel ezelőttig nem volt ebből probléma, a fogyasztók képesek voltak másik akkut venni a mobiljukhoz vagy a laptopjukhoz hasonló eszközeikbe, majd pillanatok alatt kicserélhették maguk az alkatrészt.

Nem lesz kötelező szervizbe vinni a mobilt és egyéb eszközöket az akkucsere elvégzéséhez

Fotó: Apple

A modern időkben ez kuriózum, a gyártók tervezési és gyártási okokra hivatkozva elvették a szabad akkucsere lehetőségét: nem lehet kipattintani az eszközeikből az akkut, ráadásul a termékeik burkolatai csavarok helyett ragasztóval vannak összefogatva. Ez jellemzően megakadályozza a vevőket abban, hogy maguk elvégezzék az akkucserét, muszáj szervizbe küldeniük az eszközt, ami nehézségeket okozhat és súlyos plusz költséggel jár.

Olyan súlyos költséggel, hogy gazdaságilag így már sok esetben nem éri meg kicseréltetni az akkut, hiába lenne rá mód.

Rákényszerítik a gyártókat a házi akkucsere biztosítására

Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban szerencsére a nagyon közeli jövőben óriásit javul a helyzet. Legkésőbb 2027-re csak olyan akkuról működő termékeket árulhatnak majd a gyártók, amelyhez egyrészt vehetnek pótalkatrészeket a fogyasztók, másrészt pedig van olyan egyszerű az akkuik kicserélése, hogy egy átlagember képes elvégezni a műveletet.

A Nikkei beszámolója szerint most épp a Nintendo kénytelen megerőltetni magát, a belátható jövőben új verziót dob majd piacra a Switch 2 kézikonzolból és a hozzá tartozó Joy-Con kontrollerekből, amelyekben házilag cserélhető lesz az akku.

Egyelőre nem tudni, hogy kipattintható akkudizájnt kíván-e bevezetni a gyártó, vagy csak csavarokra cseréli a ragasztót a borításokban.

Viszont a források szerint a Nintendo kizárólag az olyan országokban kívánja majd forgalmazni a Switch 2 házilag javítható változatát, amelyek esetében könnyebb szerelhetőséget jogszabály írja elő. Az összes többi piacon megtarthatja a realisztikusan legfeljebb szervizben javíttatható, jelenlegi verziót.