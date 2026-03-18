Sokan rosszul töltik a telefonjukat – ezért romlik gyorsan az akkumulátor

A mai okostelefonok többsége lítiumion akkumulátort használ. Ezek az energiatárolók nem örök életűek: minden töltési ciklus egy kicsit csökkenti a kapacitásukat.

Ezek a töltési hibák rövidítik meg a telefonunk akkumulátorának élettartamát.

Ez teljesen természetes folyamat, de a használati szokásaink jelentősen befolyásolják, milyen gyorsan romlik az akkumulátor állapota. A rossz töltési rutin akár hónapokkal vagy évekkel is lerövidítheti a telefon élettartamát.

Sokan azt gondolják, hogy csak az számít, hányszor töltjük a készüléket, pedig a töltés módja legalább ennyire fontos.

A 0 és 100 százalék közötti „ingázás” a legnagyobb ellenség

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy teljesen lemerítjük a telefont, majd 100 százalékra töltjük. Ez a szokás a régi akkumulátoroknál még hasznos volt, de a mai lítiumion celláknál kifejezetten káros lehet.

A szélsőséges töltöttségi szintek nagyobb terhelést jelentenek az akkumulátornak. A szakértők szerint az ideális tartomány inkább 20 és 80 százalék között van.

Ez nem azt jelenti, hogy soha nem tölthetjük fel teljesen a készüléket, de ha napi szinten ezt tesszük, az hosszú távon gyorsabb elhasználódáshoz vezethet.

Az éjszakai töltés sem mindig ártalmatlan

Sokan szoktak úgy tölteni, hogy lefekvéskor ráteszik a telefont a töltőre, és reggelig rajta hagyják. A modern készülékek ugyan képesek kezelni ezt a helyzetet, de nem teljesen kockázatmentes.

Amikor a telefon eléri a 100 százalékot, a rendszer időnként újratölti az akkumulátort, hogy ezen a szinten tartsa. Ez apró, de folyamatos terhelést jelent.

Egyes gyártók már kínálnak „optimalizált töltés” funkciót, amely lassítja a töltést, és csak közvetlenül az ébredés előtt viszi 100 százalékra az akkumulátort. Érdemes ezt bekapcsolni, ha elérhető.

A hő az akkumulátor egyik legnagyobb ellensége

Az akkumulátorok leginkább a magas hőmérsékletet nem szeretik. A túlmelegedés jelentősen gyorsíthatja az elhasználódást.

Ez különösen akkor fordulhat elő, ha töltés közben intenzíven használjuk a telefont, például játszunk vagy videót nézünk. A gyorstöltés is hőt termel, ami tovább növeli a terhelést.