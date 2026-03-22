Egyre több a veszélyes alkalmazás a telefonokon

A Google új megoldást vezet be az Androidon kívülről telepített alkalmazásoknál, hogy csökkentse a csalások és kártevők kockázatát. Megnézzük, mit jelent ez a gyakorlatban, és mennyire marad szabad az Android.

Megnehezíti a Google az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítését.

Fotó: N.Tho.Duc / Unsplash

Az Android eddig a nyitottságáról volt ismert, de ez a szabadság sokszor biztonsági kockázattal járt. Most egy olyan kompromisszum körvonalazódik, amely jobban védi a felhasználókat, de cserébe több lépést kér.

Mi a probléma a külső alkalmazásokkal?

A sideload, vagyis a külső forrásból történő apptelepítés régóta az Android egyik alapfunkciója. Ugyanakkor a legtöbb mobilos csalás is ezen a csatornán keresztül jut el a felhasználókhoz, gyakran megtévesztéssel vagy nyomásgyakorlással.

Tudatosabb telepítés jön

A Google új rendszere szándékosan több lépésből álló folyamatot vezet be. A cél az, hogy a felhasználó ne tudjon véletlenül vagy manipuláció hatására gyorsan telepíteni egy gyanús alkalmazást.

A folyamat során több megerősítésre lesz szükség, és akár várakozási idő is beépülhet. Ez lelassítja a telepítést, de cserébe nagyobb biztonságot ad.

Az Android továbbra is lehetőséget ad a külső telepítésre, de egyértelműen a biztonság irányába tolja a rendszert. A felhasználóknak tudatosabban kell dönteniük, ha nem a hivatalos forrásból származó appot szeretnének használni.

Mit jelent ez a felhasználóknak?

A legtöbb ember nem fog változást észrevenni, mert továbbra is az alkalmazásboltból telepít. A haladó felhasználók viszont több lépéssel és nagyobb odafigyeléssel számolhatnak.

A változás lényege egyszerű: az Android nem zár be, de már nem enged mindent egyetlen kattintással.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!