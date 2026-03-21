Eltűnik az adatkeret? Ezek az alkalmazások lehetnek a hibásak

Az okostelefonok és a rejtuk lévő alkalmazások folyamatosan szinkronizálnak, frissítenek és adatokat töltenek le, még akkor is, ha nem használjuk őket aktívan. Ez könnyen vezethet meglepően magas adatfogyasztáshoz.

Mutatjuk, melyik alkalmazások fogyasztják a legtöbb mobilnetet.

A jó hír, hogy néhány egyszerű lépéssel könnyen kideríthetjük, mely appok felelősek a nagy adatforgalomért. Ezzel nemcsak spórolhatunk, hanem a telefon teljesítményét is javíthatjuk.

Miért nő meg észrevétlenül az adatforgalom

A legtöbb alkalmazás ma már folyamatosan kapcsolatban áll az internettel. Frissítik a tartalmakat, értesítéseket küldenek, vagy éppen a háttérben szinkronizálnak.

Ez különösen igaz a közösségi média appokra, a streaming szolgáltatásokra és a felhőalapú alkalmazásokra. Ezek akkor is adatot használnak, amikor éppen nem figyelünk rájuk.

Így ellenőrizhetjük az adatfogyasztást

A telefon beállításai között külön menüpont mutatja az adatforgalmat alkalmazásonként lebontva. Itt pontosan láthatjuk, mely appok használják a legtöbb mobilnetet.

Persze, mindenkinél egy picit más appok fogyasztják a legtöbbet.

Androidon általában a hálózati vagy adatforgalmi beállításoknál találjuk ezt a listát, míg iPhone-on a mobiladatok menüben érhetjük el. Az adatok alapján könnyen azonosíthatjuk a „bűnösöket”.

Ezek az alkalmazások fogyasztanak a legtöbbet

Bár mindenkinél más lehet a lista, vannak olyan alkalmazástípusok, amelyek jellemzően sok adatot használnak.

A leggyakoribb „adatfalók”:

közösségi média alkalmazások, amelyek automatikusan töltik a videókat

videó- és zenei streaming szolgáltatások

felhőszolgáltatások és automatikus biztonsági mentések

Ezek különösen akkor jelentenek gondot, ha mobilhálózaton is aktívan működnek.

Hogyan csökkenthetjük az adatforgalmat

Az egyik legegyszerűbb megoldás, ha korlátozzuk a háttéradat-használatot azoknál az appoknál, amelyekre nincs folyamatosan szükség. Sok esetben már ez is jelentős megtakarítást eredményez.

Érdemes kikapcsolni az automatikus videólejátszást, valamint beállítani, hogy bizonyos alkalmazások csak Wi-Fi kapcsolaton keresztül frissüljenek. Ez különösen akkor hasznos, ha kisebb adatcsomagot használunk.