Most dől el, hogy kitör-e a harmadik világháború - döbbenetes hír érkezett

alkalmazás

Eltűnik az adatkeret? Ezek az alkalmazások lehetnek a hibásak

Sok felhasználó csak akkor veszi észre a problémát, amikor hirtelen elfogy a mobilinternet. A háttérben gyakran néhány alkalmazás áll, amelyek észrevétlenül használják az adatforgalmat.
Az okostelefonok és a rejtuk lévő alkalmazások folyamatosan szinkronizálnak, frissítenek és adatokat töltenek le, még akkor is, ha nem használjuk őket aktívan. Ez könnyen vezethet meglepően magas adatfogyasztáshoz.

Mutatjuk, melyik alkalmazások fogyasztják a legtöbb mobilnetet.
A jó hír, hogy néhány egyszerű lépéssel könnyen kideríthetjük, mely appok felelősek a nagy adatforgalomért. Ezzel nemcsak spórolhatunk, hanem a telefon teljesítményét is javíthatjuk.

Miért nő meg észrevétlenül az adatforgalom

A legtöbb alkalmazás ma már folyamatosan kapcsolatban áll az internettel. Frissítik a tartalmakat, értesítéseket küldenek, vagy éppen a háttérben szinkronizálnak.

Ez különösen igaz a közösségi média appokra, a streaming szolgáltatásokra és a felhőalapú alkalmazásokra. Ezek akkor is adatot használnak, amikor éppen nem figyelünk rájuk.

Így ellenőrizhetjük az adatfogyasztást

A telefon beállításai között külön menüpont mutatja az adatforgalmat alkalmazásonként lebontva. Itt pontosan láthatjuk, mely appok használják a legtöbb mobilnetet.

Persze, mindenkinél egy picit más appok fogyasztják a legtöbbet.

Androidon általában a hálózati vagy adatforgalmi beállításoknál találjuk ezt a listát, míg iPhone-on a mobiladatok menüben érhetjük el. Az adatok alapján könnyen azonosíthatjuk a „bűnösöket”.

Ezek az alkalmazások fogyasztanak a legtöbbet

Bár mindenkinél más lehet a lista, vannak olyan alkalmazástípusok, amelyek jellemzően sok adatot használnak.

A leggyakoribb „adatfalók”:

  • közösségi média alkalmazások, amelyek automatikusan töltik a videókat
  • videó- és zenei streaming szolgáltatások
  • felhőszolgáltatások és automatikus biztonsági mentések

Ezek különösen akkor jelentenek gondot, ha mobilhálózaton is aktívan működnek.

Hogyan csökkenthetjük az adatforgalmat

Az egyik legegyszerűbb megoldás, ha korlátozzuk a háttéradat-használatot azoknál az appoknál, amelyekre nincs folyamatosan szükség. Sok esetben már ez is jelentős megtakarítást eredményez.

Érdemes kikapcsolni az automatikus videólejátszást, valamint beállítani, hogy bizonyos alkalmazások csak Wi-Fi kapcsolaton keresztül frissüljenek. Ez különösen akkor hasznos, ha kisebb adatcsomagot használunk.

Egy kis odafigyelés sokat számít

Az adatforgalom ellenőrzése nemcsak a költségek miatt fontos. Ha kevesebb alkalmazás használja a hálózatot a háttérben, a telefon gyorsabb és stabilabb is lehet.

A tudatos beállításokkal elérhetjük, hogy a mobilinternetet valóban arra használjuk, amire szeretnénk, és ne az alkalmazások „fogyasszák el” helyettünk.

