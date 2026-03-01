Évtizedek óta közismert tény, hogy a modern társadalmakban élő emberek nagy részének az identitása néhány adatpont alapján kideríthető, csak illúzió az anonimitás. Latanya Sweeney az óriási port kavart kutatásában bebizonyította, hogy az amerikaiak 87 százalékának kiléte három nem túl titkos adat, az irányítószám, a nem, továbbá a születési dátum alapján kideríthető.

Vége a netes anonimitásnak, az MI sokkoló hatékonysággal azonosította az embereket a kommentjeik alapján

Fotó: Julio Lopez / Unsplash

Most a MATS Research kutatói átültették a digitális világba a kísérletet: arra voltak kíváncsiak, hogy ki lehet-e deríteni mesterséges intelligenciával az anonim internetes bejegyzések íróinak kilétét. Ehhez a Hacker News regisztrált olvasóit hívták segítségül, találtak 338 olyan személyt, aki linkelte a LinkedIn közösségi oldalas profilját a bemutatkozásában, azaz biztosra tudható a kilétük.

A kutatók lementették és anonimizálták a weboldalon hagyott kommentjeiket, majd ráeresztettek egy mesterséges intelligenciás modellt az írott szövegeikre, hogy próbálja meg azonosítani a más webhelyeken hagyott szöveges tartalmaik alapján a szerzőiket.

Nincs anonimitás, a MI megtalálja a tűt a szénakazalban

A kutatás kifejezetten mellbevágó eredményt hozott, az írott szövegek mintaelemzése alapján a 338 személy közül 226 főt sikeresen azonosított a mesterséges intelligencia, ami 67% hatékonyságot jelent. A rendszer 25 személy kilétét tévesen állapította meg, 86 esetében pedig nem volt tippje a szövegek alapján, hogy kik lehetnek.

A kísérlet másik nagy érdekessége, hogy riasztóan olcsónak bizonyult, 2000 dollárból kijött az egész, profilonként olyan 1-4 dollár volt a költsége.

