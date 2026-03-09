Egyszerre válik olcsóbbá és drágábbá az Apple

A napokban bejelentett iPhone 17e mobillal és a MacBook Neo laptoppal az Apple a belépőszintű termékkínálatát frissítette. Ezek amolyan csalik, az elsődleges céljuk, hogy új ügyfeleket szerezzenek a cégnek, hátha a jövőben hajlandóak lesznek kifizetni a megszokott, drágább termékek árát.

Trendi és bivalyerős lehet a kettéhajtható kijelzős Apple iPhone Fold

Fotó: FPT / YouTube

A Bloomberg számára tudósító Mark Gurman értesülései szerint az iPhone 17e, és legfőképp a MacBook Neo részben egy új stratégiát jelentenek az Apple részéről, ár tekintetében a cég egy picit lefelé és felfelé is bővíteni kívánja a termékkínálatát.

Ezek a termékek a lefelé való bővítés eredményei, a következő körben pedig a minden eddiginél drágább hardverek a sorosak.

Jönnek az ultra prémium Apple hardverek

Gurman szerint idénre az Apple három extra drága termékkel készül, a stratégia felfelé bővítéses részében

a kettéhajtható iPhone Fold,

az OLED kijelzővel szerelt MacBook Pro laptopok,

továbbá a kamerával szerelt AirPods Pro fülesek érkeznek majd.

Az AirPods fülhallgatókban nem fotók és videók készítésére szánt képalkotók, hanem infravörös kamerák kaphatnak helyet, ezek állítólag gesztusvezérlést és jobb környezetérzékelést tesznek majd lehetővé.

Gurman szerint az Apple egy kettéhajtható kijelzős iPaddel is kísérletezik, azonban nem halad jól a projekt, részben mert nem világos a döntéshozók számára, hogy kinek és miért lenne jó egy ilyen termék.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!