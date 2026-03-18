Még mindig terjed az online csalás a futárcégek nevében – így lopják el a bankkártyaadatokat

Egy ártatlannak tűnő üzenet, egy kattintás, és máris veszélybe kerülhetnek a bankkártyaadataik. Megmutatjuk, hogyan működik a módszer, és mire érdemes figyelnünk.

Hogyan kezdődik a csalás?

A legtöbb esetben egy SMS vagy e-mail érkezik, amely szerint csomagunk érkezett, de valamilyen probléma merült fel a kézbesítéssel. Az üzenet gyakran arra hivatkozik, hogy hiányzik egy adat, vagy egy kisebb összeget kell befizetnünk.

A szöveg sokszor sürgető, és azt sugallja, hogy ha nem reagálunk gyorsan, a csomagot visszaküldik vagy törlik a rendelést.

A cél az, hogy minél hamarabb rákattintsunk a mellékelt linkre.

A hamis oldal megtévesztően élethű

A link egy olyan weboldalra vezet, amely első ránézésre teljesen valódinak tűnik. A csalók gyakran ismert futárcégek arculatát másolják le, beleértve a logókat és a színeket is. Az oldalon általában azt kérik, hogy adjuk meg az adatainkat a kézbesítéshez, majd egy kisebb összeget fizessünk ki – például vámot vagy szállítási díjat. A fizetéshez bankkártyaadatokat kérnek, amelyeket a felhasználók sokszor gondolkodás nélkül megadnak.

Mi történik a bankkártya adataival?

Amint megadjuk a bankkártyaadatainkat, azok azonnal a csalókhoz kerülnek. Ezzel lehetőséget kapnak arra, hogy illetéktelen tranzakciókat indítsanak. Előfordulhat, hogy azonnal kisebb összegeket vonnak le, de az is gyakori, hogy később próbálnak nagyobb vásárlásokat végrehajtani. Sok esetben az adatokat tovább is értékesítik, így több különböző támadásban is felhasználhatják őket.

Ezek a jelek árulkodhatnak a csalásról

Bár az üzenetek egyre kifinomultabbak, néhány jel segíthet felismerni a csalást. Érdemes különösen figyelni, ha:

váratlanul érkezik csomagértesítés, pedig nem rendeltünk semmit

az üzenet egy linkre irányít, ahol adatokat vagy fizetést kérnek

a webcím gyanús, rövidített vagy eltér a megszokottól

A valódi futárcégek általában nem kérnek bankkártyaadatokat ilyen módon.

Mit tegyünk, ha ilyen üzenetet kapunk?

A legfontosabb, hogy ne kattintsunk a linkre, és ne adjunk meg semmilyen adatot. Az ilyen üzeneteket érdemes azonnal törölni.