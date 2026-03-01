A digitális életünk ma már a zsebünkben lapul. A telefonunkon intézzük a banki utalásokat, ott tároljuk a céges e-maileket, a belépési adatokat, a privát beszélgetéseket és gyakran a személyes fotókat is. Miközben egyre tudatosabban figyelünk a jelszavakra és a kétlépcsős azonosításra, hajlamosak vagyunk megfeledkezni egy sokkal hétköznapibb veszélyről: a váll fölött leselkedő tekintetekről. Ezek ellen a különböző betekintésgátló módszerekkel védekezhetünk.

A Samsung új csúcsmodellje betekintésgátló kijelzőt kapott.

Mi az a „shoulder surfing”, és miért veszélyes?

A szakirodalom „shoulder surfingnek” nevezi azt a jelenséget, amikor valaki fizikailag rálát a képernyőnkre, és így szerez meg érzékeny információkat. Ez nem hekkertámadás, nem kifinomult kibermódszer, hanem egyszerű megfigyelés. Mégis meglepően hatékony.

Elég egy zsúfolt busz, egy reptéri váró vagy egy nyitott irodai tér. Egy PIN-kód bepötyögése, egy banki egyenleg megnyitása, egy bizalmas e-mail – és a mellettünk ülő máris többet tud rólunk, mint kellene.

Különösen kockázatos lehet:

banki alkalmazások használatakor

céges levelezés vagy dokumentumok megnyitásakor

jelszavak, egyszer használatos kódok beírásakor

Az üzleti utazók, újságírók, vezetők vagy éppen IT-szakemberek esetében ez nem csupán kellemetlenség, hanem konkrét biztonsági kockázat.

A privacy fólia: fizikai adatvédelem a kijelzőn

Az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb megoldás a privacy fólia használata. Ez egy speciális kijelzővédő réteg, amely úgy működik, hogy oldalirányból jelentősen elsötétíti a képet. A telefon kijelzője csak szemből nézve marad jól látható, nagyobb szögből viszont gyakorlatilag olvashatatlanná válik.

A technológia lényege, hogy a fólia mikrolamellás szerkezete szűkíti a betekintési szöget. Így:

mi továbbra is normálisan látjuk a kijelzőt

a mellettünk ülő viszont csak egy sötét felületet érzékel

csökken az esélye annak, hogy illetéktelenek leolvassák az adatainkat

Ez a módszer egyszerű és viszonylag olcsó, mert egy ilyen betekintésvédő fólia ára 10-20 ezer forint közt mozog. A hátránya viszont, hogy a fólia nagyon sokat levesz a telefon kijelzőjének fényerejéből.