Lebukott a férfi, így súgtak neki titokban a bíróságon

Kínos bírósági meghallgatásról számolt be a BBC, a londoni törvényszéken tanúzás közben csaláson kaptak egy férfit. A polgári peres eljárás egy ingatlanfejlesztő vállalkozás tulajdonlásával kapcsolatos, amely a brit fővároson kívül és belül is ingatlanokat birtokol.

Az okosszemüveg hangszóróin át hallotta a férfi, hogy mit válaszoljon a bíróságon kapott kérdésekre

Fotó: Meta

A tárgyalás a felperes Laimonas Jakstys meghallgatásakor vett furcsa fordulatot, a keresztkérdésekkel való szondázásakor a férfi jelentős szüneteket tartott a válaszadás előtt. Raquel Agnello KC bírónőnek azonnal feltűnt a természetellenes viselkedés, olyan benyomást keltett a férfi, mintha súgnának neki.

A környezetében nem volt senki, aki ilyet tett volna, de mintha alig hallható hangok jöttek volna az irányából.

Levetette vele a bíróság az okosszemüveget

A bírónőnek pár kérdést követően gyanús lett, hogy miről lehet szó: megkérdezte a tanúvallomást tevő férfitől, hogy okosszemüveget visel-e. Jakstys ezt bevallotta, de állítása az nem volt hozzápárosítva a telefonjához, ennek ellenére levetették vele az okosszemüveget.

Ekkor bújt ki szög a zsákból: a fordító még tolmácsolta a férfinek a következő kérdést, mire a felsőjében lévő, a szemüveg kikapcsolása miatt kihangosított módra átváltott telefonban egy hang máris elkezdett válaszolni a kérdésre.

Jakstys ezt követően továbbra is tagadta, hogy bárkivel kapcsolatban állt volna a telefonon, súgták volna neki, hogy mit válaszoljon a kérdésekre. Később azt mondta, hogy csak a ChatGPT aktiválódott a mobilján, annak a hangját hallotta a bírónő.

A helyzet vizsgálata során az is kiderült, hogy a férfi telefonjáról többször is hívást indítottak egy „abra kadabra” nevű kontakt felé, őt taxisofőrnek mondta Jakstys. Az nem derült ki, hogy pontosan ki volt a vonal végén, ám a bírónőt nem is érdekelte a rejtélyes személy kiléte.

Raquel Agnello KC szerint a felperes egyértelműen nem egyedül válaszolt a kérdésekre, ennek megfelelően a vallomása megbízhatatlan és hiteltelen. Ennek tetejébe még átlátszóan hamis állításokat is tett arról, hogy nem kapott tiltott, külső segítséget a válaszoláskor.

Egyelőre nem világos, hogy miként folytatódik a polgári peres eljárás, de mivel nem büntetőügyről van szó, így Jakstys vélhetően megússza majd súlyos következmények nélkül a csalási kísérletet. Viszont nagy kérdés, hogy mennyire sikerül majd érvényesítenie az érdekeit egy olyan perben, amelyben a szavainak nincs hitele a bírónál.