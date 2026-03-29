Hihetetlen alapdolog tűnhet el a boltok polcairól

Sokakat meglepetésként érő irányba gyűrűzik tovább a globális memóriaválság. A Sony pénteken közölte a disztribúciós partnereivel és a közvetlen lakossági vásárlóival a japán weboldalán, hogy előre nem látható ideig nem fogad rendeléseket a memóriakártyáinak javára, átmenetileg már csak a készletek erejéig kaphatóak a CFexpress és az SDXC/SDHC termékei a boltokban.

Alkatrész hiányában nincs gyártás, eltűnhetnek a Sony memóriakártyák a boltokból

Fotó: Julio Lopez / Pexels

A vállalat közleménye szerint a lépés hátterében a globális memória- és félvezetőhiány áll, nem képes elég a memóriakártyákban használatos lapkát szerezni.

Ez felveti a kérdést, hogy egyáltalán ki tud majd memóriakártyát gyártani, ha egy Sony kaliberű cég sem képes eleget szerezni a memóriachipekből.

Jobb minél előbb elugrani a boltba a memóriakártyáért

A memóriakártyák használata az elmúlt évtizedben drámaian visszaszorult a fogyasztói piacon, régen a digitális fényképezőgépeikbe és a mobiljaikba vették ezeket tömegével az emberek. Ennek vége, a többség már a mobilját használja fényképezőgépként, miközben a mobilok jókora része nem bővíthető kártyával.

Manapság elsősorban az akciókamerákba, autós kamerákba, biztonsági kamerákba, drónokba szoktak memóriakártyát venni a fogyasztók, masszívan kevesebb fogy belőlük a hőskorhoz képest.

Ennek megfelelően aki bármilyen célból memóriakártyát kíván vásárolni, annak érdemes lépni, hiszen nem világos, hogy mire lehet számítani a következő hónapokban az ellátásuk terén.

Az ügyhöz szorosan kapcsolódik, hogy a második negyedévben drámaian elrobbanhat az SSD háttérárakban használatos memóriachipek ára, noha már az elmúlt hónapokban is többszörösére nőtt a beszerzési költségük.

